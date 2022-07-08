Kurban Bayramı yarın idrak edilecek - Son Dakika
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Kurban Bayramı yarın idrak edilecek

08.07.2022 11:05
Kurban Bayramı yarın idrak edilecek

Müslümanlar için büyük öneme sahip 4 günlük Kurban Bayramı yarın başlayacak.

Müslümanlar için büyük öneme sahip 4 günlük Kurban Bayramı yarın başlayacak.

Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak.

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 2 bin 250, yurt dışında 1800 lira olarak belirledi.

Türkiye Diyanet Vakfı, bayramın birinci gününe kadar 81 ildeki müftülükler ve vakfın 1003 şubesi aracılığıyla vekalet yoluyla kurban bağışı alacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan hac ibadeti de bu sene yerine getiriliyor. Türkiye'den giden 37 bin 770 kişi, hac ibadetini yaparak kutsal topraklarda kurbanlarını kesebilecek.

"Kurban Bayramı, yardımlaşma, dayanışma ve sevinç günleridir"

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, AA muhabirine, kurban kesmenin İslam'ın en önemli ibadetleri arasında olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nın aynı zamanda hac ve kurban ibadetinin eda edildiği vakitler olduğunu anımsatan Çınar, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı, her yıl Allah'a kulluk bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi diri tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, yardımlaşma, dayanışma ve sevinç günleridir. Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimi bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir."

Çınar, kurban ibadeti yerine getirilirken dua niyetiyle okunan ayetlerin Müslümanlara her fırsatta teslimiyet ruhunu hatırlattığını belirterek, "Kurban, Hazreti İsmail'in sabrının, Hazreti İbrahim'in teslimiyetinin, Hazreti Hacer'in tevekkülünün sembolüdür." ifadesini kullandı.

Bayram heyecanını idrak ettiklerini aktaran Çınar, "Müslümanlar, başta anne ve babalar olmak üzere yakın akrabaları ve komşularının bayramını tebrik etmeli, mümkünse ziyaretlerine gitmelidir. Küçük yavrularımızı, özellikle yetim ve öksüzlerimizi hediyelerle ve bayram harçlığı vererek sevindirmeliyiz. Hasta olan, hapiste bulunan, huzur evlerinde yaşayan kardeşlerimizi de unutmamalıyız." diye konuştu.

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Çınar, bayramın başta Türkiye olmak üzere tüm İslam dünyası ve insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı yarın idrak edilecek - Son Dakika

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