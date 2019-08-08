Son Dakika Haberleri: Kurban bayramına doğru
Son Dakika Güncel Haber

Kurban bayramına doğru

32 dakika önce

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurban bayramına doğru, System.String[]
AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milletvekili Aydoğdu, mesajında, bayramların toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı pekiştiren değerlerin yoğun olarak yaşandığı günler olduğunu belirtti.
Kurban Bayramı'nı milletçe birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşayacaklarını aktaran Aydoğdu, şunları kaydetti:
"Milli kimlik bilincinin artması ve gerçek anlamda büyük birliğin sağlanması ancak varlığı da yokluğu da paylaşmaktan geçer. Bu seçkin bayram günlerinin birleştirici ve manevi gücünün de bizleri yeni ufuklara taşıyacağına inanıyorum. Bayramın dünyamıza sevgi, insanlık ve kardeşlik mesajı olmasını temenni ediyorum. Barış, dayanışma, sevgi medeniyeti olan İslamın evrensel mesajına insanlık bugün dünden daha çok muhtaçtır. Her türlü kötülüğün, iyiliklere ve güzelliklere kurban edilmesini diliyorum. İnşallah güzellikler galip gelecektir. Kalbi duygu ve düşüncelerle kıymetli hemşehrilerimin ve yüce milletimizin Kurban bayramını kutluyor, milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm gönüllere ve insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."
Kurban Bayramı, Ercan Cengiz, AK Parti, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nun "AK Parti seçmenlerini psikolog eşliğinde araştırdık" dediği anketin detayları ortaya çıktı
Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor Ali Babacan, yeni parti çalışmasını başlattığını resmen duyurdu Bahçeli'den, Babacan'ın "Parti çalışmasını başlattık" açıklamasına ilk yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 15:53:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurban bayramına doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]