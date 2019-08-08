Kurban bayramına doğru

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu
, Kurban Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milletvekili Aydoğdu, mesajında, bayramların toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı pekiştiren değerlerin yoğun olarak yaşandığı günler olduğunu belirtti.
Kurban Bayramı'nı milletçe birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşayacaklarını aktaran Aydoğdu, şunları kaydetti:
"Milli kimlik bilincinin artması ve gerçek anlamda büyük birliğin sağlanması ancak varlığı da yokluğu da paylaşmaktan geçer. Bu seçkin bayram günlerinin birleştirici ve manevi gücünün de bizleri yeni ufuklara taşıyacağına inanıyorum. Bayramın dünyamıza sevgi, insanlık ve kardeşlik mesajı olmasını temenni ediyorum. Barış, dayanışma, sevgi medeniyeti olan İslamın evrensel mesajına insanlık bugün dünden daha çok muhtaçtır. Her türlü kötülüğün, iyiliklere ve güzelliklere kurban edilmesini diliyorum. İnşallah güzellikler galip gelecektir. Kalbi duygu ve düşüncelerle kıymetli hemşehrilerimin ve yüce milletimizin Kurban bayramını kutluyor, milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm gönüllere ve insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."