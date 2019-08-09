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Kurban Bayramına doğru

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Sivas Valisi Salih Ayhan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ayhan, mesajında, toplumsal birlik ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı bayramların, vatandaşların birbirine yakın ilgi ve sohbetine vesile olduğunu aktırdı.
Bayramların, manevi dünyanın olgunlaşması ve zenginleşmesine de aracılıt ettiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:
"Bu yıl ilkini düzenlediğimiz, yurt içindeki ve yurt dışındaki hemşehrilerimizi bir araya getiren, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri içerisinde yer alan 'Sivas Gardaşlık Festivali' de halkımızın Sivas özlemini, hasretini, kültürünü yaşamasına vesile oldu. Bu yıl şehir dışındaki hemşehrilerimizin Kurban Bayramını ilimizde geçirmelerini arzu ediyor, 100. yıl etkinliklerimizi de doya doya yaşamalarını istiyoruz. Sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin yüreklerdeki coşkusunun bir kat daha arttığı bu bayram sevincini de siz değerli hemşehrilerimle birlikte yaşamanın mutluluğu içerisinde olduğumu ifade ediyor, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de Meva Cafe'de düzenlenecek Bayramlaşma Programına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Sivaslı hemşehrilerimin, kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve değerli basın mensuplarının Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:02 Kaynak: AA
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