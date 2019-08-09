Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramına doğru
Son Dakika Güncel Haber

Kurban Bayramına doğru

1 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurban Bayramına doğru, System.String[]
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Sezer, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk bağlarının pekiştiği, ortak değerlerin hatırlandığı bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bayramların sevginin, saygının ve sosyal duyarlılığın arttığı, birlik ve beraberlik ruhunun geliştiği, kalplerin yumuşadığı, akraba ve komşuların ziyaret edildiği, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, toplumun aynı duyarlılığı hissedebilmesine vesile olan önemli günler olduğuna dikkati çeken Sezer, "Sevinçlerin ve mutlulukların paylaştıkça arttığı, üzüntüler ve acıların da paylaşıldıkça azaldığı unutulmamalı. Küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmalı, yardımlaşma ve dayanışmayı arttırarak, kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, bayramlarımızı günün anlam ve önemine uygun olarak yaşamalıyız. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da Kırıkkale halkının ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladı.
Bayramların milletçe bir arada yaşamanın ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günler olduğunu vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:
"Biz de bu günleri fırsat bilerek birbirimizle barışmalı, kucaklaşmalı ve yardımlaşmalıyız. Çünkü bizim topraklarımızın mayasında barış, kardeşlik ve dayanışma vardır. Aynı vatan toprağı üzerinde aynı inancı paylaşıyor olmamız hasebiyle bu vatan toprağı üzerinde yaşayan bireyler olarak birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşamalıyız. Bu vesile ile tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, vatanımıza, milletimize ve İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum."
Kurban Bayramı, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak.
Bayramda Avşa'da iğne atsan yere düşmeyecek! Nüfusunu 50'ye katlayacak Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:06:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramına doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]