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Kurban Bayramına doğru

42 dakika önce

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
İlbey, mesajında, bayramların barışın ve kardeşliğin sembolü olduğunu belirtti.
Bayramlarda toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığını vurgulayan İlbey, şunları kaydetti:
"Bayramlar güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği, dargınlıkların giderildiği günlerdir. Birlikte bir bayramı daha yaşayacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşarken kavga yerine hoşgörüyü, karanlık yerine aydınlığı getirmesini temenni ediyor, sosyal barışın sağlandığı, birlikteliklerin ve yardımlaşmanın arttığı, zenginin fakire el uzattığı bir bayram temenni ediyor, tüm İslam alemi, Türk ulusunun Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."
Kurban Bayramı, Yıldırım Turan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:38 Kaynak: AA
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