Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramına Doğru
Son Dakika Güncel Haber

Kurban Bayramına Doğru

1 saat önce

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Tarım ve Orman İlçe Müdür Tuncay İnanç Belediye Hayvan Satış Pazarını ziyaret etti.

Kurban Bayramına Doğru, System.String[]
Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Tarım ve Orman İlçe Müdür Tuncay İnanç Belediye Hayvan Satış Pazarını ziyaret etti.
Çelik ve beraberindekiler, üreticiler ile bir süre sohbet etti.
Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili açıklama yapan İlçe Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Hayvan pazarında bayram öncesi doluluk oranı çok yüksek. Hayvancılığın ilçemizde eski günlerine dönebilmesi amacıyla çalışmalar yapacağız. Önümüzdeki yıl yeni hayvan pazarımızın ve kesimhanemizin hizmete girmesiyle besicimizden esnafımıza bir çok kesim rahatlayacak." dedi.
Zeki Şimşek, Fatih Çelik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 19:26:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramına Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]