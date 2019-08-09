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Kurban Bayramına doğru

1 saat önce

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yüksel, mesajında, geçmişten günümüze, içerisinde pek çok güzellikleri ve nice hikmetleri barındıran Kurban bayramıyla bir kez daha buluşmanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Bayramın paylaşmak olduğuna dikkat çeken Yüksel şunları kaydetti:
"Kurban ibadetimizle Allah'a yaklaşmanın hazzını yaşıyoruz. Sosyal yardımlaşma ile fedakarlığımız artmakta, ihtiyaç sahipleri unutulmamakta, kardeşlik duygularımız daha üst seviyeye çıkmaktadır. Böylece Kurban ibadetinin hikmetini bu sayede idrak etmiş oluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta milletimiz olmak üzere; İslam aleminin ve bütün vatandaşlarımızın Kurban bayramını tebrik ediyor, Allah katında kurbanlarımızın makbul olmasını temenni ederim."
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:02 Kaynak: AA
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