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Kurban bayramına doğru

6 dakika önce

İslahiye Kaymakamlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

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İslahiye Kaymakamlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Çamlıca Mahallesi Parkı İslahiye Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Kemal Vural, 2. Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Eciroğulları, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti İlçe başkanları ve yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Kotan törene katılanlarla tek tek bayramlaştı.
Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı ise Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Sarı mesajında, ülke genelinde ve tüm İslam aleminde bir Kurban Bayramı'nı birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Çamlıca Mahallesi, Kurban Bayramı, Kemal Vural, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:14 Kaynak: AA
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