Kurban Bayramına doğru - Son Dakika

Kurban Bayramı dolayısıyla Niğde protokolü kutlama mesajı yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, mesajında, gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramların, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, gönüller arasında köprüler kurulup karşılıklı sevgi ve saygı duygularının coştuğu, dargınlıkların giderildiği müstesna günlerden olduğunu vurguladı.

Bayramda, pandemiye karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi çağrısında bulunan Şimşek, "Bayramı huzur içerisinde geçirmek en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine kardeşlik, barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm Niğdeli hemşehrilerimin Kurban Bayramını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında şunları kaydetti:

, "Kurban Bayramı'nda dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, sevincimizi en sıcak şekilde sevdiklerimizle paylaşacağız. Alışık olmadığımız süreçlerden geçerken hayatımıza da bu doğrultuda yön vermeye başladık. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yaşarken bu bayramda sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatımız var. Bu fırsatı krize çevirmemek için büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret ederken sosyal mesafe, maske ve hijyen üçlüsüne çok dikkat edelim. Bir arada geçireceğimiz yarınlar için bugünlerimizde daha fazla özenli olalım. Bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir arada olacağımız nice bayramlar diliyorum."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da mesajında, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Kurban Bayramı, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım elini uzatmamız, onların sıkıntılarını anlayabilmemiz noktasında bizlere, milletçe kenetlenme ve paylaşma duygusunu hissettirerek maneviyatımızı yükseltecek en özel günlerimizdendir.

Bu vesileyle kesilen kurbanlarımızın kabul olmasını diler, başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı içten dileklerimle kutlar, tüm milletimizin sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bayramlar geçirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.