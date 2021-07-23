Kurban Bayramında 170 ailenin yardımına koştu - Son Dakika

Eskişehir'de genç kadın muhtar Kurban Bayramı dolayısıyla kendisine getirilen bağışları 170 aileye ulaştırdı.

Kurban Bayramının 1'inci günü itibariyle çalışmalarını sürdüren 28 yaşındaki genç Fatih Mahalle Muhtarı Eda Yıldırım, kendisine 3 günlük süreçte gelen kurban bağışlarını mahallesinde bulunan 170 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı. Bayram süresince çalışan Muhtar Yıldırım, etleri kendisi bire bir ailelere ulaştırarak, bayramlaştı. Muhtarın bayramda kendilerine ulaşmasından memnun olan aileler, gelen etlerle ise mutlu oldu. - ESKİŞEHİR