Son dakika haberi! Kurban Bayramında 19 bin 923 polis görev yapacak - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında İstanbul'da toplam 3 bin 914 ekip 19 bin 923 polis görev yapacak. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bayram öncesi yapılan helikopterli denetime katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi ve sonrası vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için Asayiş ve Trafik yönünden en üst seviyede tedbir aldı. Bayram öncesi ve süresince 569 trafik unsuru, 1074 trafik personeli olmak üzere diğer birimler ile birlikte toplam 3 bin 914 ekip 19bin 923 personel görevlendirildi. Görevlendirilen personel, bayram öncesi ve süresince yoğun olarak kullandığı 4 otogar ve cep otogarı, il giriş ve çıkışları olmak üzere 8 uygulama noktası, 102 alışveriş merkezi, 303 kurban satış ve kesim alanı, 270 mezarlık, 3 bin 530 camii ve 19 ilçenin 33 sahil bandı ve plajlarda; Covid-19'la mücadele tedbirleri başta olmak üzere asayişi ve güvenliği için görev yapacak.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bayram öncesi yapılan helikopterli denetime katıldı.

-İHA-