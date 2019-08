Kurban Bayramında et tüketimine dikkat

Bilecik'te diyetisyenlik yapan Ece Özlük, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dikkate alınması gereken uyarılarda bulunarak, "Kırmızı etin çok tüketilmesinin ise midede sindirim bozukluklarına sebep olur" dedi.

Bilecik'te diyetisyenlik yapan Ece Özlük, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dikkate alınması gereken uyarılarda bulunarak, "Kırmızı etin çok tüketilmesinin ise midede sindirim bozukluklarına sebep olur" dedi. Diyetisyen Özlük, bayramda etin yanı sıra şekerli, hamurlu ve yağlı yiyeceklerin sık ve fazla yenmesiyle kilo alımı kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kurban Bayramı'nda kilo kontrolü için tüyolar veren Özlük, "Güne mutlaka kahvaltı ile başlanmalıdır. Çünkü kırmızı et midede sindirim bozukluklarına sebep olabilir. Bir günden fazla kaçamak yapmayın. Et dışında sebze yemekleri, salata, meyve, süt-yoğurt gibi besinleri de ihmal etmeyin. Tam buğday veya çavdarlı ekmek tüketin. Tatlı tüketildi ise ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidratları azaltın. Kurban Bayramı süresince şerbetli tatlı yerine meyveli, sütlü tatlı tercih etmeliyiz. Baklavaya 'hayır' diyemiyorsanız 1-2 dilimi aşmayın. Etleri pişirirken kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme gibi yöntemleri tercih edin. Öğlen ve akşam yemeklerinde kırmızı et fazla tüketilecekse, ya 2'ye bölünmeli ya da tek öğünde yenmelidir. Altın enerji dengesine uymalıyız. Yani tabakta yeterli protein, karbonhidrat ve yağa yer vermeliyiz ki dengeli beslenelim. Tabağın 4'te 1'ini kırmızı et yarısını çiğ sebze ve salata ve yanında yoğurt tüketilmeli. Kırmızı etin kolesterol değeri yüksek olduğu için hastalarda özellikle kan kolesterol değerini yükseltiyor. Kalp rahatsızlıkları olabiliyor. Akşam yemeğinden sonra tatlı değil de meyve ile günü kapatırsak kan şekerini de dengelemiş oluruz. Bu kurallara dikkat edersek sağlıklı ve kilo almadan Kurban Bayramını geçiririz" dedi.

"KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR" Diyetisyen Özlük, kurban etinin saklanması hakkında da bilgi vererek, "Yüksek oranda içerdiği protein nedeniyle çabuk bozulabilen etler, 1 porsiyonluk küçük parçalara ayrılıp, buzdolabı poşetlerine sarılarak buzluk veya derin dondurucularda muhafaza edilebilir. Etler bu şekilde, -2 derece buzlukta 1-2 hafta, -18 derece altında derin dondurucularda da çok daha uzun süre saklanabiliyor. Dondurucudan çıkarılan etlerin oda ısısında ya da kalorifer üstünde bekletilerek değil, buzdolabında çözdürülmesi önem taşıyor. Ayrıca çözdürülen etlerin hemen tüketilmesi, bir daha dondurulmaması gerekiyor.

"ET EVE GELDİKTEN SONRA 6 İLE 8 SAAT ARASINDA DİNLENMELİ" Diyetisyen Özlük, son olarak kurban etlerinin eve geldikten sonra 6 ile 8 saat arasında dinlenmenin sağlık açısından önemli olduğunu belirterek, "Mide ve bağırsak problemi yaşayan arkadaşlar kesinlikle kırmızı et tüketmemeliler. Et eve geldikten sonra 6 ile 8 saat arasında dinlenmeli ve problem yaşayanlar da 1 gün eti buzdolabında bekletirlerse rahatsızlık en aza iner. Et dinlendirilmeden pişirildiğinde yeterince yumuşamadığı için yedikten sonra hazımsızlık ve şişliğe neden olacaktır. Özelikle de mide, bağırsak problemi yaşayan kişilerin kesinlikle bu kurala dikkat etmesi gerekmektedir. Eti de genelde haşlama, pişirme ve fırında tüketmeliyiz. Kırmızı et mideyi hassaslaştırdığı için de yanında salata tüketilebilir" ifadelerine yer verdi.

(Cem Kaan Toka/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

