Kurban Bayramında mezarlıklara ücretsiz servis - Son Dakika

Kurban Bayramında mezarlıklara ücretsiz servis

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı Arefesi ve Kurban Bayramının ilk gününde Manisalı vatandaşların kabristan ziyaretlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeleri için Manisa merkez ve ilçelerde mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti verecek.

Kurban Bayramında mezarlıklara ücretsiz servis, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı Arefesi ve Kurban Bayramının ilk gününde Manisalı vatandaşların kabristan ziyaretlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeleri için Manisa merkez ve ilçelerde mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti verecek.

Kurban Bayramı'nda mezarlıkları ziyaret edecek olan vatandaşlar için Manisa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz servis uygulamasına bu bayramda da devam edecek. Uygulama ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat sağlaması için Kırtık Mezarlığına ücretsiz ulaşım sağlanacağını belirterek, "Kurban Bayramı Arefesi olan 30 Temmuz Parşembe günü ve Kurban Bayramı'nın 1. Gününde 09.00-19.00 saatleri arasında belirlenen başlangıç ve bitiş duraklarından gidiş-dönüş şeklinde her saat başında, sosyal mesafe kurallarına uyularak taşıma yapılacak. Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Manisa merkez servis güzergahları şöyle: "1. güzergah Uncubozköy Cami, Y.S.E Kavşağı, Akmescit, Karaköy, Sultan Cami, Çarşı Bulvarı, Alaybey, Şehir Hastanesi, Mezarlık. 2. güzergah: Güzelyurt, Ceren Kulüp, Çukurova Lisesi, Fen Lisesi, Kentpark, Grandmedikal Hastanesi, Polmar, Savaşır Market, Lale Meydanı, Eski Çocuk Hastanesi, Malta, Ulupark, Kuyumcular, Alaybey, Şehir Hastanesi, Mezarlık. 3. Güzergah: Horozköy benzinlik, Horozköy çarşı, Barbaros kavşağı, Halil Yurtseven, Ulupark, 8 Havuzu, eski Adliye, Merkez Komutanlığı, eski Devlet Hastanesi, Ziraat Odası, Akıl Hastanesi, Şehir Hastanesi, Mezarlık. 4. Güzergah: 75. Yıl Mahallesi, Yeni Manisa, ETV, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Lale Meydanı, Yeni Mahalle, Çamlı Yol, Eski Garaj, Manisa Lisesi, eski Emniyet, Merkez Komutanlığı, eski Devlet Hastanesi, Ziraat Odası, Akıl Hastanesi, Şehir Hastanesi, Mezarlık."

İlçelerde ise belirlenen güzergahlarda hizmet verileceği, güzergah bilgilerinin ilçe koordinatörlüklerinden öğrenilebileceği belirtildi. - MANİSA

Şehir Hastanesi, Kurban Bayramı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:03

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramında mezarlıklara ücretsiz servis - Son Dakika
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