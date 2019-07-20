Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramında tercih yurt dışı
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Kurban Bayramında tercih yurt dışı

1 saat önce

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şu an ki verilere göre, yurt dışı seyahatler ve yurt içi kültür turlarındaki talep şimdiden geçen yıla göre yüzde 30 civarında arttı.

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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şu an ki verilere göre, yurt dışı seyahatler ve yurt içi kültür turlarındaki talep şimdiden geçen yıla göre yüzde 30 civarında arttı.
Kurban Bayramı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:42 
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