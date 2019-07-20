Kurban Bayramında tercih yurt dışı
1 saat önce
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şu an ki verilere göre, yurt dışı seyahatler ve yurt içi kültür turlarındaki talep şimdiden geçen yıla göre yüzde 30 civarında arttı.
Yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi, şu an ki verilere göre, yurt dışı seyahatler ve yurt içi kültür turlarındaki talep şimdiden geçen yıla göre yüzde 30 civarında arttı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:42
4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı ATO Başkanı Baran'dan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması talebine itiraz Bakan Turhan: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayramda hizmete açılacak KONYA TON 300 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ 'PAŞA' ALICISINI BEKLİYOR