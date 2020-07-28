Kurban Bayramında trafik denetimleri artacak - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramında trafik kazalarının yaşanmaması için trafik denetimleri artırılacak. Ekipler, şehir içi ve şehirler arası karayollarında bayram boyunca sivil, resmi ve drone ile denetimler yapacak.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine Covid-19 döneminde Kurban Bayramı'nda uygulanacak trafik tedbirleriyle ilgili talimat gönderilirken, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de denetimlerine başladı. Ekipler, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında, Covid-19 rehberi esas alarak denetim yapacak.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafiğe çıkacak vatandaşların gidecekleri güzergahları belirlemeleri, dinlenmiş olarak yola çıkmaları, kırmızı ışık, yakın takip ve alkol kullanımı gibi konularda dikkatli olmaları istendi.

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı ve öncesi ile sonrasında trafik polisleri, şehirlerarası yollarda denetimlerini artıracağı öğrenilirken motorize, sivil, resmi ve drone ile denetimlerin de artacağı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ