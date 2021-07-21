Üye Girişi
Kurban bayramında turizm yoğunluğu - Son Dakika

Kurban bayramında turizm yoğunluğu

21.07.2021 15:04

Kurban bayramında turizm yoğunluğu Mardin'de Turban Bayramında turizm yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban bayramında turizm yoğunluğu

MARDİN - Mardin'de Turban Bayramında turizm yoğunluğu yaşanıyor.

Tarih, kültür ve inanç turizminin hat safhada geliştiği Mardin'de turizm yoğunluğu yaşanıyor. Ülke genelinde Kurban Bayramı tatilinde turistler Mardin'e akın etti. Atlarla fotoğraf çekmeyi tercih eden turistler tarihi mekanları ziyaret edip fotoğraf çekindi.

Kurban Bayramı nedeniyle turist ve yerlilerin atlı fotoğraf çekinmeye geldiklerini söyleyen at sahibi Ümran Altayhan, "Bugün Kurban Bayramı arkadaşlar çoğunlukla gelip geziyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Atlara biniyorlar. Gezdiriyoruz onları. Sabahtan beri turist grupları geliyor. Geziyorlar, alışveriş yapıp, resim çekiyorlar. Mardin güzel ve gezilecek bir yer" dedi.

Kurban Bayramında Kocaeli'nden Mardin'e gezmeye gelen Timur Yalçın, "Bayram tatilini Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa olacak şekilde GAB turuna çıktık. Bugünde ilk günümüz. Mardin'e geldik. Burada konaklayacağız. Buranın güzelliklerini batıya ve batıdaki arkadaşlarımıza anlatacağız. Bütün yazları Antalya, Marmaris gibi yerlerde geçiriyorduk. Bu senede bu taraflarda bir Anadolu ve kültür turuna çıkmayı planladık" diye konuştu.

"Güzel, hoş bölge insanı batıda lanse edildiği gibi değil"

Mardin'de güzel yerler ve güzel insanların olduğunu kaydeden Yalçın, "Mardin'de nasıl bir bayram havası sezdim? Bize eskiden batıda anlatırlardı. Çoluk çocuk sokaklarda geziyorlar. Kıyafetlerini giymişler, eğleniyorlar. Batıda bu kadar olmuyor. Daha farklı bir hava var. Ama burada eski daha çok yaşanıyor diyebilirim" şeklinde konuştu.

Bayram nedeniyle ziyaretçilerin yoğun olduğunu belirten Hüseyin Balı, "Gelen misafirlerimizi ata bindirip, indiriyoruz. Fotoğrafını çekiyoruz. Gelen turistlerimiz inşallah memnun kalıyorlar. İstedikleri kadar fotoğraf ve video çekiyoruz. Mardin turu attırıyoruz. Gelen misafirlerimizden de bir isteğimiz var. Sorsunlar. Ata binsinler, eğlensinler. Her şey para değil. Bazı insanlardan para bile almıyoruz. Parası olmadığını söyleyenlere olsun ata binin diyoruz. Her şey para değil helal olsun" dedi.

Kurban bayramında turizm yoğunluğu
Kurban bayramında turizm yoğunluğu
Kurban bayramında turizm yoğunluğu
Kurban bayramında turizm yoğunluğu

turist, Mardin, Turizm, Kurban, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kurban bayramında turizm yoğunluğu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı 15:06 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı Afgan göçmenlerin Türkiye'ye akını çok konuşulmuştu, Göç Araştırma Merkezi başkanı uyardı: Medyanın popülerliğine aldanmayın 14:57 Afgan göçmenlerin Türkiye'ye akını çok konuşulmuştu, Göç Araştırma Merkezi başkanı uyardı: Medyanın popülerliğine aldanmayın Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor 14:14 Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor
Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı 13:12 Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı 11:48 Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı 11:22 Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı
Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar 10:29 Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı 10:11 Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı

Son Dakika Haberleri
15:16 Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti
15:06 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı
15:02 Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı
14:57 Afgan göçmenlerin Türkiye'ye akını çok konuşulmuştu, Göç Araştırma Merkezi başkanı uyardı: Medyanın popülerliğine aldanmayın
14:50 Sokaklardan potalara! NBA'in en değerlisi Giannis'in yaşamı gençlere örnek oluyor
14:14 Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor
13:57 Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor
13:34 Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak
13:15 Korkulan oldu! Bayramın gelişiyle tablonun rengi kırmızıya döndü, pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katlandı
13:11 Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı
Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti         
15:17
Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı         
15:02
İlave kısıtlamalar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt: Aşılama sayesinde gerek kalacağına inanmıyorum İlave kısıtlamalar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt: Aşılama sayesinde gerek kalacağına inanmıyorum         
14:15
Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor         
13:58
Otobüste alkol alan şahıslar, iki kız kardeşe dehşeti yaşattı! Biri ağzını kapattı, diğeri sözlü tacizde bulundu Otobüste alkol alan şahıslar, iki kız kardeşe dehşeti yaşattı! Biri ağzını kapattı, diğeri sözlü tacizde bulundu         
11:53
''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu         
11:43
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık         
10:43
Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor         
10:21
Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü         
09:44
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde! Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde!         
09:33
Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak         
21:45
Sabah kaybettiği ineği, akşam Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti         
21:33
Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı         
20:33
Mavi tura çıkan Seda Sayan, teknesinde Ebru Gündeş şarkıları dinleyip efkarlandı Mavi tura çıkan Seda Sayan, teknesinde Ebru Gündeş şarkıları dinleyip efkarlandı         
19:54
İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim         
19:24
Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti         
18:10
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 15:23:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurban bayramında turizm yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement