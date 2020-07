"Kurban eti 24 saat bekletildikten sonra tüketilmeli" - Son Dakika

Kırklareli'nde çalışan diyetisyen Sude Karataş, kurban etinin 24 saat bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Karataş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı beslenme ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini vurgulayan Karataş, bayram ziyaretlerinin biraz ertelenmesinin faydalı olacağını dile getirdi.

Kurban Bayramı'nda et ve tatlı tüketiminin arttığına işaret eden Karataş, "Et kolesterol, kalp ve damar hastalığı olan kişiler için riskli bir ürün. Et, yüzde 20 doymuş yağ içeriğine sahip. Bu nedenle et tüketimine ve porsiyon tüketimine dikkat etmeliyiz." dedi.

Etin saklanmasının da tüketimi kadar önemli olduğunun altını çizen Karataş, kurban etinin yaklaşık 5 saat bekletildikten sonra dolaba konulması tavsiyesinde bulundu.

Karataş, etin özellikle küçük parçalar halinde saklanması gerektiğine dikkati çekerek, "Dolaptan çıkardığımız ve buzlarından çözünen et, tekrar dondurulmaz. Eti buz dolabının sebzelik kısmında çözdürmemiz faydalı olacaktır." diye konuştu.

Et tüketiminin özellikle öğlen yemeklerinde tercih edilebileceğini anlatan Karataş, şunları kaydetti:

"Etin yanında pirinç veya ağır yağlı ürünler tüketilmesini istemiyoruz. Et, kesildikten hemen sonra tüketilmemeli. Hemen kesilen et tüketildiğinde sindirim sorunları ve hazımsızlık gerçekleşebiliyor. Etin lezzeti ve kalitesi düşüyor. Et, 24 saat bekletildikten sonra tüketilmeli. Etler ızgara ve haşlama olabilir. Ateş ve et arasında en az 15 santimetre olmalı. Ateşe yakın olan etin dış yüzeyi hızla pişiyor ve yanıklar oluşuyor. Bu yanıklar kanserojen maddelerden oluşuyor."