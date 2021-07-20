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Kurban eti buzlukta 1-2 hafta, derin dondurucuda 2-3 ay saklanabilir - Son Dakika

Kurban eti buzlukta 1-2 hafta, derin dondurucuda 2-3 ay saklanabilir

20.07.2021 10:13
Kurban eti buzlukta 1-2 hafta, derin dondurucuda 2-3 ay saklanabilir, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, etin yanlış saklanması, pişirilmesi ve saklanmasının mide, karaciğer ve pankreas açısından risk oluşturabileceğini belirterek, "Buzdolabında, bölünmüş ve sarılmış etleri, buzlukta eksi 2 derecede 1-2 hafta,...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, etin yanlış saklanması, pişirilmesi ve saklanmasının mide, karaciğer ve pankreas açısından risk oluşturabileceğini belirterek, "Buzdolabında, bölünmüş ve sarılmış etleri, buzlukta eksi 2 derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda 2-3 ay arasında saklayabiliriz." ifadesini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Göral, etin fazla ve yanlış yöntemler kullanılarak tüketilmesinin mide, karaciğer ve pankreası yorduğunu, gastrit ve reflü şikayetlerini artırdığını, karında rahatsızlık, hafif ağrı ve şişkinliğe neden olduğunu aktardı.

Göral, etin yanlış saklanması, pişirilmesi ve saklanmasının mide, karaciğer ve pankreas açısından risk oluşturabileceğini belirterek, etin fazla ve yanlış yöntemler kullanılarak tüketilmesi sonrası bazen "pankreas iltihabı" denilen, akut pankreatitin gelişebildiğini bildirdi. Göral, "Safra taşı olanlarda, safra kesesinde iltihap ve ağrıya neden olabilir. Günde 100 gram eti aşmadan doğru saklama ve pişirme yöntemleriyle sağlıklı bir bayram geçirin." değerlendirmesinde bulundu.

Gün içinde tüketilen etin 70 ila 100 gramı aşmaması gerektiğine dikkati çeken Göral, "Bir gün dinlendirilen etler, fırında ızgara veya haşlama tarzında pişirilmeli, pişirme esnasında kendi yağıyla pişirilmeli ve ilave kullanılmamalıdır. Buharda haşlama tercih edilmelidir. Bayram sabahı güne iyi bir kahvaltı ile başlamak yararlıdır. Eğer tüketilecekse öğle yemeğinde, kurban etinden pişirilmiş et tüketilmelidir. Etler; ızgara ve haşlama tarzında pişirilmeli. Sağlık açısından etin yanmamasına dikkat edilmeli, etin yanan ve kömürleşmiş kısmı yenmemelidir." ifadelerini kullandı.

"Kurban etlerinin bir gün dinlendirilmesi gerekir"

Prof. Dr. Vedat Göral, kurban etlerinin bir gün dinlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bir gün dinlendirilen etler, fırında ızgara veya haşlama tarzında pişirilmeli, pişirme esnasında kendi yağıyla pişirilmeli ve ilave kullanılmamalıdır. Buharda haşlama tercih edilmelidir. Izgarada ise et ile ateş arasında, yaklaşık 15 santimetrelik bir mesafe olmalıdır. Et yanmamalı, kömürleşmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlıklı et saklama koşullarına değinen Göral, şunları kaydetti;

"Kesilen hayvanın eti, büyük parçalar halinde buzdolabında ve artı 4 derecede saklanmalı ve ideali bir gün bekletildikten sonra tüketilmelidir, eğer saklanacaksa kuşbaşı ya da kıyma halinde, yağlı kağıtlara veya buzdolabı poşetine sarılı olarak derin dondurucu kısmında bekletilmelidir. Kesim sonrası et dinlendirilmezse hem sert ve lezzetsiz olur hem de sindirimi zor olabilir. Buzdolabından çıkarılan etin hemen kullanılması gerekir, sonraki öğün için bekletilmemesi ve çözüldükten sonra tekrar dondurucuya konması sakıncalı olup ette aşırı bakteri çoğalmasına neden olabilir. Bu da sağlığımızı olumsuz etkiler. Buzdolabında, bölünmüş ve sarılmış etleri, buzlukta eksi 2 derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda 2-3 ay arasında saklayabiliriz."

Kurban Bayramı nedeniyle kahvaltı sofrasında bulunacak etler ile ilk öğüne başlanmaması gerektiği uyarısında bulunan Göral, "Vücudumuz düzenli kahvaltıya alıştığından, bu alışkanlığımızın bayramda da bozulmaması yararlı olup sabah kahvaltı yapmak daha idealdir. Ancak kahvaltı ile beraber her gün olmamak üzere et kavurma ve şarküteri ürünleri tüketilebilir. Sakatatlar, yüksek kolesterol ve ürik asit içermelerinden dolayı kalp hastalığı, tansiyon yüksekliği, kolesterol ve ürik asit yüksekliği olanların bunları fazla tüketmemelerinde yarar vardır. Et tüketimi sonrası karında rahatsızlık, gaz ve şişkinlik varsa her gün olmamak şartıyla 1-2 adet, meyvesiz, yani sade soda içilebilir. Etin yanında, ev yapımı veya köy yoğurdu, ayran tüketebilirsiniz. Günde 1,5-2 litre su içmeyi de unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Üniversite, Bayram, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kurban eti buzlukta 1-2 hafta, derin dondurucuda 2-3 ay saklanabilir - Son Dakika Ekonomi


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