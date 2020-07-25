Kurban eti dağıtımında Salihli Belediyesi vatandaşa yardımcı olacak - Son Dakika

Kurban eti dağıtımında Salihli Belediyesi vatandaşa yardımcı olacak

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, vatandaşların belediyeyi aramaları halinde kurban etlerini evden alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, vatandaşların belediyeyi aramaları halinde kurban etlerini evden alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını söyledi. İhtiyaç sahibi ailelere Gıda Bankası aracılığıyla yardımda bulunan Salihli Belediyesi, Kurban Bayramında isteyen vatandaşların kurban etlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara götürerek bir dayanışma projesini hayata geçiriyor. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bayramda kurban kesen vatandaşlarımızdan arzu edenlerin kurban etlerini onların adına belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. Böylelikle Salihli'mizde her zaman görmeye alıştığımız sosyal dayanışmanın bir örneğini daha görmüş olacağız. Hemşehrilerimin Kurban Bayramını şimdiden kutluyor, kurbanlarının kabul olmasını Allah'tan diliyorum" dedi. Kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını isteyen vatandaşlar belediyenin 0236 713 26 40 (Dahili 115-116) numaralı telefonuna başvurabilecek. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:05

Kaynak: İHA

Son Dakika

3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi

Kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu

Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı

Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek

Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor

Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu

Almanya'da başörtülü çalışana hakaret eden market müdürü işten atıldı

Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak

Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur

Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor

100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı

69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı

Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı