Kurban eti yerken dikkat!Diyetisyen Fatma Uçan: "Eti en az 24 saat bekletip yemek gerekiyor""Etin yanında pirinç yerine bulgur pilavı" - Son Dakika
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Kurban eti yerken dikkat!Diyetisyen Fatma Uçan: "Eti en az 24 saat bekletip yemek gerekiyor""Etin yanında pirinç yerine bulgur pilavı"

08.07.2022 09:42

- Kurban eti yerken dikkat! Diyetisyen Fatma Uçan: "Eti en az 24 saat bekletip yemek gerekiyor" "Etin yanında pirinç yerine bulgur pilavı" Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Fatma Uçan, kurbanın kesilir kesilmez yenilmeyeceğini, etin en az 24 saat...

- Kurban eti yerken dikkat!

Diyetisyen Fatma Uçan:

"Eti en az 24 saat bekletip yemek gerekiyor"

"Etin yanında pirinç yerine bulgur pilavı"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Fatma Uçan, kurbanın kesilir kesilmez yenilmeyeceğini, etin en az 24 saat bekletilerek tüketilmesi gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu. Diyetisyen Uçan, ayrıca etin yanında mutlaka salata yemek ve pirinç pilavı yerine bulgur pilavı, gazlı içecek yerine ise ayran tercih etmek gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Fatma Uçan, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlara kurban etinin tüketimi ile ilgili bilgiler verdi. Diyetisyen Uçan, etin en kaliteli hayvansal proteinlerden biri olsa da, içerisinde bulunan yağ oranından dolayı çok fazla tüketiminin zararlı olduğuna dikkat çekerek; "Et en kaliteli hayvansal protein kaynaklarından bir tanesidir. Aynı zamanda demir, çinko, B1, B12 vitaminlerini içerir. Güçlü bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Ancak etin üzerinde görünen yağlar alınsa dahi yaklaşık yüzde 20'si görünmeyen yağlardan oluşur. Yani oldukça yağlı bir besindir" dedi.

"Dinlendirilmeden yenilirse hazımsızlık, gaz ve şişkinlik yapar"

Dikkat edilmesi gereken kurallardan birinin de etin dinlendirilmesi olduğunun altını çizen Diyetisyen Uçan, "Bayram günü kurbanı kesip, hemen arkasından da tüketiyoruz. Yani bu şu demek oluyor; yeni kesilen kurbanın eti birkaç saat içerisinde tüketilince hem kavururken hem çiğ hem de sert bir et tüketmiş oluyoruz. Ayrıca sindirim sistemimizi ciddi anlamda zorluyor. Hazımsızlık problemlerine sebebiyet veriyor. Gaz ve şişkinlik şikayetleri de tabi ki peşi sıra geliyor. Bu anlamda eti en az 24 saat bekleterek tüketmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Tek pişirimlik muhafaza edilmeli"

Diyetisyen Uçan, etin az 2 santigratta 1-2 hafta süreyle saklanabileceğini, paketlendikten sonra ise eksi 18 derecede uzun süre muhafaza edilebileceğini söyledi. Uçan, etin dondurulduğu miktarın da önemine değinerek "Buyuk miktarda et paketlendiğinde, yemek yapacağımız zaman çözdürüyoruz ve sonra tekrar donduruyoruz. Bu işlem bakteri üremesini, yani etin bozulmasını en çok hızlandıran olaylardan biridir. Dolayısıyla, çözdürdüğümüz eti tekrardan dondurmamak için tek kullanımlık paketler halinde dondurulmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Etin yanında mutlaka salata yiyin"

Etin fazla tüketiminin özellikle hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkları bulunan grupları çok zorlayacağını belirten Uçan, "Kronik hastalığı olanlar mutlaka et tüketimini sınırlandırmalı. En azından sabah, öğle, akşam şeklinde değil de günün bir öğününü et tüketimine ayırıp diğer öğünlerde daha sebze ağırlıklı gıdalar tüketilmeli. Ayrıca demir emilimini artırmak için mutlaka etle beraber C vitamini alınmalı. C vitamini de en fazla tabi ki sebze gruplarında var. Bol yeşillikli salata yapılabilir ya da içecek olarak en şekersizinden bir limonata içilebilir. Bu şekilde et ile beraber C vitamini alarak demir emilimini artırmak gerekir" dedi.

"Pirinç yerine bulgur pilavı"

Kan şekerini aniden artırmadan daha sağlıklı tercihler ile et tüketmek gerektiğine değinen Diyetisyen Uçan "Etle birlikte pirinç yerine bulgur tercih edelim. Meyve suları, gazlı içecekler yerine mutlaka ayran tüketelim. İşlenmiş et grubunu genelde tüketmeyelim ya da olabildiğince az tüketelim. Ev yapımı dahi olsa sucuk, salam, sosis ve pastırmanın da içerisinde bulunduğu gruptan olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Tüketirsek de porsiyon kontrolünü ihmal etmeden bayram ya da bayramdan birkaç hafta sonrasına kadar haftada en fazla 1 kere tüketilebilir" diye konuştu.

YORUMLAR
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'Kurban eti ilk 24 saat 0-4 derecede muhafaza edilmeli' 'Kurban eti ilk 24 saat 0-4 derecede muhafaza edilmeli' Kurban etinin '24 saat dinlendirilerek tüketilmesi' önerildi Kurban etinin '24 saat dinlendirilerek tüketilmesi' önerildi
Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban eti yerken dikkat!Diyetisyen Fatma Uçan: 'Eti en az 24 saat bekletip yemek gerekiyor''Etin yanında pirinç yerine bulgur pilavı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban eti yerken dikkat!Diyetisyen Fatma Uçan: "Eti en az 24 saat bekletip yemek gerekiyor""Etin yanında pirinç yerine bulgur pilavı" - Son Dakika
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