'KURBAN ETİNİ ODA SICAKLIĞINA GELMEDEN DOLABA KOYMAYIN'

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, kurban etlerinin oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına konulması gerektiğini belirterek, "Eğer sıcakken konulursa yeşillenme olur. Et çürümeye başlar. Mikrobiyolojik olarak üreme olur. Gıda zehirlenmesine yol açar" dedi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların seçiminden kesimine ve etinin saklanma koşullarına kadar birçok konuda bilgi verdi. Kurban Bayramı'nın yaz mevsimine denk geldiğine ve havanın çok sıcak olduğuna dikkat çeken Toprak, "Bu nedenle her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Özellikle hayvanın alınması, kesilmesi, saklanması ve tüketilmesine kadar hijyene önem vermek gerekiyor. Kurbanlıkların kulaklarında küpe olup, olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Kayıt altında olmalı. Veteriner kontrolünde, belediye tarafından belirlenen uygun alanlarda kesilmeli. Sokakta kesilmemeli çünkü akan kanlar mikroba yol açabilir. Hayvan kesildikten sonra iç organlarının dikkatli şekilde çıkartılması önemli. Atıklar, uygun şekilde imha edilmeli. Kesildikten sonra ise hayvanın 'ölüm sertliği' dediğimiz 24 saat beklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

'KURBAN ETİ HEMEN DOLABA KONULMAMALI'

Kesimden sonra zehirlenmelere yol açabilecek önemli noktaya da değinen Toprak, "Hayvan kesildikten sonra etinin hemen dolaba konulmaması önemli. Özellikle etin oda sıcaklığına kadar soğuması beklenmeli. Eğer sıcakken konulursa yeşillenme olur. Et çürümeye başlar. Mikrobiyolojik olarak bir üreme olur. Gıda zehirlenmesine yol açar. Bunu engellemek için hızlı bir şekilde oda sıcaklığına getirilmeli. Et, üst üste gelmeyecek şekilde dolaba konmalı" dedi.

'SAKATAT İLE ET AYNI YERDE SAKLANMAMALI'

Etin saklama koşullarını da anlatan Toprak, "Et kesildikten sonra kuşbaşı doğranıp ya da kıyma haline getirildikten sonra buzdolabının normal kısmında en fazla 2 gün saklanabilir sonrasında muhakkak dondurucu kısmında muhafaza edilmeli. Dondurucudan çıkarılan et ise hemen tüketilmeli. Tekrar dondurucuya konmamalı. Sakatat ile et mümkünse aynı yerde saklanmamalı. Bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle bunlara çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu.