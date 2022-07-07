'KURBAN ETİNİ ODA SICAKLIĞINA GELMEDEN DOLABA KOYMAYIN' - Son Dakika
Üye Girişi

'KURBAN ETİNİ ODA SICAKLIĞINA GELMEDEN DOLABA KOYMAYIN'

07.07.2022 11:30

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, kurban etlerinin oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına konulması gerektiğini belirterek, "Eğer sıcakken konulursa yeşillenme olur.

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, kurban etlerinin oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına konulması gerektiğini belirterek, "Eğer sıcakken konulursa yeşillenme olur. Et çürümeye başlar. Mikrobiyolojik olarak üreme olur. Gıda zehirlenmesine yol açar" dedi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların seçiminden kesimine ve etinin saklanma koşullarına kadar birçok konuda bilgi verdi. Kurban Bayramı'nın yaz mevsimine denk geldiğine ve havanın çok sıcak olduğuna dikkat çeken Toprak, "Bu nedenle her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Özellikle hayvanın alınması, kesilmesi, saklanması ve tüketilmesine kadar hijyene önem vermek gerekiyor. Kurbanlıkların kulaklarında küpe olup, olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Kayıt altında olmalı. Veteriner kontrolünde, belediye tarafından belirlenen uygun alanlarda kesilmeli. Sokakta kesilmemeli çünkü akan kanlar mikroba yol açabilir. Hayvan kesildikten sonra iç organlarının dikkatli şekilde çıkartılması önemli. Atıklar, uygun şekilde imha edilmeli. Kesildikten sonra ise hayvanın 'ölüm sertliği' dediğimiz 24 saat beklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

'KURBAN ETİ HEMEN DOLABA KONULMAMALI'

Kesimden sonra zehirlenmelere yol açabilecek önemli noktaya da değinen Toprak, "Hayvan kesildikten sonra etinin hemen dolaba konulmaması önemli. Özellikle etin oda sıcaklığına kadar soğuması beklenmeli. Eğer sıcakken konulursa yeşillenme olur. Et çürümeye başlar. Mikrobiyolojik olarak bir üreme olur. Gıda zehirlenmesine yol açar. Bunu engellemek için hızlı bir şekilde oda sıcaklığına getirilmeli. Et, üst üste gelmeyecek şekilde dolaba konmalı" dedi.

'SAKATAT İLE ET AYNI YERDE SAKLANMAMALI'

Etin saklama koşullarını da anlatan Toprak, "Et kesildikten sonra kuşbaşı doğranıp ya da kıyma haline getirildikten sonra buzdolabının normal kısmında en fazla 2 gün saklanabilir sonrasında muhakkak dondurucu kısmında muhafaza edilmeli. Dondurucudan çıkarılan et ise hemen tüketilmeli. Tekrar dondurucuya konmamalı. Sakatat ile et mümkünse aynı yerde saklanmamalı. Bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle bunlara çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinden kurban pazarlarına denetim Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinden kurban pazarlarına denetim İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokağa Atılan Kurban Atıkları Zonooz Hastalık Tehlikesi Oluşturuyor İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokağa Atılan Kurban Atıkları Zonooz Hastalık Tehlikesi Oluşturuyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'KURBAN ETİNİ ODA SICAKLIĞINA GELMEDEN DOLABA KOYMAYIN' - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 12:52:13. #1.13#
SON DAKİKA: 'KURBAN ETİNİ ODA SICAKLIĞINA GELMEDEN DOLABA KOYMAYIN' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement