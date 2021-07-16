Kurban etini saklama ve pişirme tüyoları - Son Dakika
Üye Girişi
Kadın

Kurban etini saklama ve pişirme tüyoları

Kurban etini saklama ve pişirme tüyoları

Kurban Bayramı geleneği olan etin kesimden sonra doğru şekilde muhafaza edilmesi ve pişirilmesi büyük önem taşıyor. Etin kesim sonrası bakteri ile enfekte olmasına karşı hızla 7 derecenin altında soğutulması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, etlerin birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetinde veya yağlı kağıda sarılarak muhafaza edilmesini tavsiye ediyor.

16.07.2021 08:51  Güncelleme: 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Diyetisyen Özden Örkcü, bayramda kurban etlerinin kesimden sonra sağlık açısından doğru şekilde korunması ve pişirilmesi ile ilgili son derece önemli tavsiyelerde bulundu.

ET KESİM SONRASI 7 DERECENİN ALTINDA SOĞUTULMALI

Kesimhanelerde derinin yüzülmesi ve iç organların çıkarılması sırasında sığır etinin bakterilerle enfekte olabildiğine dikkat çeken Örkcü, "Etin parçalanması ve kıyılması sırasında yüzeyden iç kısımlara geçen bakteri, yeterli ısı işleminin yapılmadığı durumlarda canlılığını sürdürerek halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturuyor. Koruyucu önlem olarak, etin kesim sonrası hızla 7 derecenin altında soğutulması gerekiyor. Özellikle bu tip gıdalara uygulanan ısıl işleminin ürünün merkezi dahil her yerinde pişirilerek muhafazasında 70 derece ve üzerinde olması, etin pembe renginin kaybolup gri-kahverengiye dönüşmesi ve et suyunun tamamen uzaklaşması ile yeterli pişirme sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Kurban etini saklama ve pişirme tüyoları

ET KÜÇÜK PARÇALARA AYRILARAK SAKLANMALI

Diyetisyen Özden Örkcü, kesilen etlerin korunması ve saklanmasının insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirterek "Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine konulmalı veya yağlı kağıda sarılmalı. Etler buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalı. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise daha uzun süreyle saklanabilir." tavsiyesinde bulundu.

ODA SICAKLIĞINDA ÇÖZÜNEN ET TEHLİKE SAÇIYOR

Etlerin oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabının alt bölmesinde çözünmesinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Özden Örkcü, "Derin dondurucuda saklanan etin buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Etin çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözünme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getiriyor." dedi.

Kaynak: Bültenler

Diyetisyen, Kurban, Son Dakika

Son Dakika Kadın Kurban etini saklama ve pişirme tüyoları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı
    09:52 Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

    Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çerkezköy ilçesinde kadınlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi veren ekipler, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı. Ayrıca dolandırıcılık konularında da bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

  • Hatay'da Asrın Dayanışmasında Kadınların Rolü Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi
    17:35 Hatay'da Asrın Dayanışmasında Kadınların Rolü Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi

    Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 'Asrın dayanışmasında kadınlarımızın rolü' konulu söyleşi, İstanbul Sanayi Odası Konteyner Kenti'nde gerçekleştirildi. Eğitimci yazar Dilek Cesur, programa katılanlara dayanışma, birlik ve beraberliğin önemini anlattı ve depremzede kadınların sorularını yanıtladı.

  • Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
    15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı

    İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, annesi ağır yaralandı. Saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve saldırının yaklaşık 1 dakika sürdüğü görülüyor.

  • Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi
    15:01 Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ve Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) işbirliğiyle mesleklerinde üstün başarılar gösteren 16 seçkin kadına plaketleri takdim edildi.

  • İnegöl'de Kadın Yaşam Merkezi Projesi
    14:09 İnegöl'de Kadın Yaşam Merkezi Projesi

    İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni dönemde Kadın Yaşam Merkezi kuracaklarını açıkladı. Merkezde havuz, aqua park, fitness salonu gibi imkanlar sunulacak.

  • Kadınların İstihdamı Çocuk Bakım Hizmetlerine Bağlı
    14:07 Kadınların İstihdamı Çocuk Bakım Hizmetlerine Bağlı

    ILO ve EBRD tarafından desteklenen bir araştırmanın sonuçlarına göre, kadınların önemli bir kısmı çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatından geçici veya kalıcı olarak ayrılıyor. Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şahankaya Adar, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili, 'Çocuk bakım hizmetlerinin maliyeti, kadın istihdamını etkiliyor' dedi.

  • 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı
    12:40 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı

    Hakkari'nin Derecik ilçesinde ilk kez bir kadın, muhtar adayı oldu. İlçede 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Şehla Kaya, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 1455 seçmeni bulunan Balkaya Mahallesi'nde 2 adayla yarışacak. Kaya, annesinin "Hadi aday ol" demesi üzerine aday olduğunu, seçim çalışmalarını okul saatlerinden sonra yaptığını, ziyaret ettiği seçmenlerinden büyük destek aldığını belirtti.

  • Kocaeli'de Anne Şehir Kadın Festivali düzenlendi
    12:39 Kocaeli'de Anne Şehir Kadın Festivali düzenlendi

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Anne Şehir Kadın Festivali, Kongre Merkezinde gerçekleşti. Festivalde kadınlar çeşitli etkinliklere katıldı ve keyifli deneyimler yaşadı. Ayrıca alternatif tıp eğitmeni Vuslat Özlem Ersan, doğru nefes alma tekniklerinin öneminden bahsetti.

  • Iğdır'da Kadınlar Günü'nde Bisiklet Turu Düzenlendi
    12:38 Iğdır'da Kadınlar Günü'nde Bisiklet Turu Düzenlendi

    Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Valilik desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, millet bahçesinden başladı. Katılımcılar, bisikletleriyle Vali Yolu Caddesi'ni turlayarak tekrar millet bahçesine döndü ve Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü tarafından düzenlenen konsere katıldı. Programa Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin, gönüllü Ayşe Elban, sporcular ve vatandaşlar da katıldı.

  • Van Edremit'te Kadınlar El Sanatlarıyla Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyor
    11:39 Van Edremit'te Kadınlar El Sanatlarıyla Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyor

    Van'ın Edremit ilçesinde Süphan Kültür ve Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, öğrendikleri el sanatları sayesinde üretim yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Usta öğreticilerden aldıkları eğitimlerle becerilerini geliştiren kadınlar, sosyalleşme imkanı buldukları merkezde ürettikleri ürünleri satarak gelir elde ediyor. Merkezde 28 kursta 425 kursiyerin eğitim gördüğü belirtilirken, kursiyerlerden biri olan Arzu Çetin, meslek öğrenmenin yaşının olmadığını vurgulayarak, burada kendilerini geliştirmek istedikleri tüm alanlarda kurslar olduğunu söyledi.

  • Kadınlar İçin Üretim Atölyesi: Krizantemlife Yaşam Atölyesi
    11:07 Kadınlar İçin Üretim Atölyesi: Krizantemlife Yaşam Atölyesi

    Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmada işletme ve finans yönetim danışmanlığı yapan Yeliz Seda, kadınların hem üretmesi hem de aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla 'Krizantemlife Yaşam Atölyesi'ni kurdu. Gönüllü olarak hayırseverlerin de desteğiyle 'Evinde Üret Projesi'ni hayata geçiren 43 yaşındaki Seda'nın Hürriyet Mahallesi'nde açtığı atölyeye 23 kadın katılıyor. Kadınlar, atölyede örgü bebekten havluya, supladan takılara farklı modellerde ürettikleri hediyelik eşyaları hem atölyede hem de evlerinden satarak kazanç elde ediyor. Ayrıca evde üretim yapmak isteyen kadınlara da malzeme desteği veren Seda, kadınların sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor.


08:49 Harvard’a ders olmuştu Türkiye’nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti Harvard'a ders olmuştu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti
08:23 Çetelerin kontrolüne geçen Haiti’de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti Çetelerin kontrolüne geçen Haiti'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti
08:17 Sinan Ateş’in babasının oğluna son mektubu ortaya çıktı Sinan Ateş'in babasının oğluna son mektubu ortaya çıktı
07:49 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi Adli para cezasında alt tutar 100 liraya yükseltildi 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında alt tutar 100 liraya yükseltildi
00:33 Savaşta bir ilk İsrail, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi Savaşta bir ilk! İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi
09:54 Alperen Şengün’ün sakatlığından sonra sezonu kapattığı açıklandı Alperen Şengün'ün sakatlığından sonra sezonu kapattığı açıklandı
09:29 AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı
09:29 Ronaldo’nun takımı Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi’nden elendi Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi
09:17 Çete polisleri duyunca kapıyı açmadı, Özel Harekat mahzene girdi Çete polisleri duyunca kapıyı açmadı, Özel Harekat mahzene girdi
08:48 Mahzen 9 operasyonunda 6 çete daha çökertildi Mahzen 9 operasyonunda 6 çete daha çökertildi
07:18 Annesini öldürüp karakola gitti Annesini öldürüp karakola gitti
00:21 Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarıldı Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
23:37 Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 10:07:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kurban etini saklama ve pişirme tüyoları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement