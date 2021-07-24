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"Kurban etini saklarken hijyene dikkat" - Son Dakika

"Kurban etini saklarken hijyene dikkat"

24.07.2021 11:57

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Bengisu Ay, kurban etlerinin uygun koşullarda saklanmadığında bir gecede insan sağlığı açısından risk taşıyabileceğine dikkat çekerek, "Yeni kesilen etlerin seri ve steril bir şekilde uygun koşullarda muhafaza edilmemesi,...

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Bengisu Ay, kurban etlerinin uygun koşullarda saklanmadığında bir gecede insan sağlığı açısından risk taşıyabileceğine dikkat çekerek, "Yeni kesilen etlerin seri ve steril bir şekilde uygun koşullarda muhafaza edilmemesi, bulaşıcı hastalık riskini oldukça artırır. Şarbon, salmonelloz, kist hidatik, toksoplazmoz, teniyoz, kuduz, brusellozis ve verem gibi hastalıklar başta gelir" dedi.

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Bengisu Ay, kurban etlerinin saklanması konusunda hijyen kurallarının önem taşıdığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Ay, iyi koşullarda saklanmayan kurban etlerinde bulaşıcı hastalık riskinin yüksek olduğunu belirterek, "Hayvanlarda görülen ve zoonoz olarak adlandırılan bazı hastalıklar, etin yenilmesi, hazırlanması veya taşınması sırasında insanlara direkt bulaşır. Yeni kesilen etlerin seri ve steril bir şekilde uygun koşullarda muhafaza edilmemesi, bulaşıcı hastalık riskini oldukça artırır. Hayvanlarda görülen birçok bakteriyel, viral, paraziter ve mantar hastalıkları direkt temas ile bulaşabilir. Ciltte özellikle parmaklarda sivilce gibi başlayıp morumtırak bir yaraya dönüşen şarbon, kusma, ateş ve ishalle seyreden salmonelloz gibi hastalıklar gelişebilir. Özellikle karaciğerde ve diğer organlarda kistlere neden olan kist hidatik, gözde ve karaciğerde tutulum yapan, gebede gelişirse bebekte hastalık oluşturabilen toksoplazmoz, bağırsak paraziti teniyoz, kuduz, brusellozis ve verem gibi hastalıklar da başta geliyor" diye konuştu.

"Kesim yapan kişilerin sağlıklı ve temiz olması gerekir"

Dr. Bengisu Ay, sözlerini şöyle tamamladı: "Uygun ortamlarda bakteriler hızla ürer ve tek bir bakteriden saatler içinde milyonlarca bakteri oluşabilir. Hafif bir bakteri yüküne sahip bir et iyi muhafaza edilmediği takdirde bir gece sonra insan sağlığı açısından son derece riskli bir durum oluşturabilir. Bu nedenle kesim, yüzüm ve eti parçalama işlemlerinin güneş görmeyen serin yerlerde yapılması oldukça önem taşır. Etler serin bir yerde birkaç saat dinlendirildikten sonra parçalanıp buzdolabına konmalıdır. Kesim yapan kişilerin sağlıklı ve temiz olması gerekir. Herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı durumunda olmamaları gerekir. Eller, ete dokunduktan sonra su ve sabunla en az 20-30 saniye yıkanmadan ağız, burun ve göze temas ettirilmemelidir. Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemelidir. Etlerin parçalanması işlemi mutlaka uygun tezgahlarda (paslanmaz çelik masa veya etle temasında sakınca olmayan kolay temizlenebilir malzeme) yapılmalıdır. Kesme parçalama tahtası kullanılacaksa mutlaka plastik tercih edilmelidir. Kullanılacak plastiklerin gıda ile temasında sakınca olmadığını gösteren sertifikalarının olması gerekir".

Kurban etini saklarken hijyene dikkat

Mikrobiyoloji, Pendik, Şarbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kurban etini saklarken hijyene dikkat' - Son Dakika


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