Kurban etinin yanında vazgeçirmez lezzet, turşu

Kurban Bayramı öncesi Eskişehir'deki turşu satışlarında yüzde 100'e varan oranda bir artış gözlemleniyor.

Kurban Bayramın yaklaştığı günlerde etin lezzetini daha da arttırdığı belirtilen turşu, Eskişehirliler tarafından büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, Korona Virüs sebebi ile uzun süre kapalı kaldıktan sonra yeni dönem için taze ürünlerini hazırlayan turşucularda, bayram öncesi zaman zaman kuyruk oluşturuyor. Kurban etinin yanında en çok yakışan acı biber, lahana ve salatalık turşu daha ilgi görürken, suyu ve acı sos da yoğun satılıyor. Fazla tüketilmesinin zararlı olduğu bilinen turşu, kurban etinin yanında lezzet katsa da az yenmesi tavsiye ediliyor.

Yaklaşık 30 yılık turşucu olarak Eskişehir'deki vatandaşlara hizmet eden Ünal Atalay, Kurban Bayramından önce turşuya olan vatandaşların ilgilisini anlattı. Atalay, "Bayramdan önce turşu satışımız hareketlenmeye başladı. Eskişehir'de halkımız turşu tüketimini seviyor. Özellikle etin yanında turşuyu seviyor. Onun için çok tüketiliyor. Kurban Bayramında özellikle acı sosumuz ve lahana turşumuz çok tüketiliyor. Bunun sebebinin, turşunun sindirim sistemini güçlendirdiği ve metabolizmayı hızlandırdığı için diye düşünüyorum. Acı biber de etin yanında yakıştığı için özellikle Eskişehir'de bir gelenek olmuş. Müşterilerimiz çok tüketiyor" şeklinde konuştu.

Sıcak günlerde kurban etinin yanında tüketilmesini tercih edilen turşu hakkında bilgi aktaran Atalay, "Etin yanında lahana turşusu, salatalık turşusu ve pancar turşusunu öneriyoruz. Sonrasında da turşu suyumuz özellikle sindirim sisteminde faydalı olduğu için tüketebilirler" dedi.

Satışlar yüzde 100 arttı

Yeni sezonda yeni kurdukları turşularla kısa süre önce dükkanını açtığını belirten Atalay, Kurban Bayramı nedeniyle günlük satışında yüzde 100 civarında bir artış olduğu dile getirdi. Atalay, "Yaklaşık 1 aydır kapalıydık. Yeni ürünlerimizi kurmaya gittik. Yeni ürünlerimizle birlikte iş yerimizi açtık. Biz biraz erken açık, çünkü bizim en fazla hareketli olduğu zamanlar Kurban Bayramı zamanıdır. En fazla bu ara oluyor bizim işlerimiz. Daha öncesinde günde 50 kilo satıyorsak, Kurban Bayramından dolayı 100 kiloya çıktı. Turşu suyu da günde 50 kilo satıyorsak, Kurban Bayramından dolayı 100 kiloya çıktı. Çünkü etin yanında turşu Eskişehir halkımızda bir gelenek olmuş. Turşu ve turşu suyunu çok tüketiyorlar" diye konuştu.

Turşunun fazlası zarar

Birçok yemeğin yanında lezzet katmak için kullanılan turşu, en çok etin yanında yakışıyor. Ancak turşucu Atalay, turşu kurmakta çeşitli maddeler kullandığı için fazla tüketilmesinin zararlı olduğu belirti. Atalay, "Toplamda açıkta bizim 25 çeşit turşumuz var. En çok sattığımız salatalık turşusu, acı biber turşusu ve lahana turşusu. Bir de müşterilerimiz etin yanında turşu suyunu çok tercih ediyorlar. Et biraz yağlı olduğu için müşterilerimiz turşu suyunu da çok tüketiyorlar. Ancak biz şunu öneriyoruz; turşu tüketin, ama her şeyin fazlası zarar. Etin de öyle, turşunun da öyle. Fazla tüketmeyi tavsiye etmiyorum. Bir de turşunun doğalını tüketsinler. Güvendikleri yerden alsınlar. Ev yapımı veya güvendikleri yerden alsınlar" diye belirtti.

"Koruyucu maddesi içermeyen turşu alın"

Turşucu Atalay, koruyucu madde içermeyen turşunun tercih edilmedi gerektiği ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim ürünlerimizde koruyucu olmadığı için bu sıcaklarda turşular normalde yumuşuyor, eriyor. Marketten aldığınız ürünlerin çoğunda koruyucu madde var. Bu sebeple erime yapmaz. Biz yeni ürünlerimizle açtığımız için şuanda erime yapmaz. Sıkıntı yaşamıyoruz. Onun için müşterimize şunu tavsiye ediyoruz; yapabiliyorlarsa kendileri evde yapsınlar, yapamıyorlarsa güvendikleri yerlerden doğal olan ürünleri alsınlar."

Bayramdan önce turşu fiyatlarında bir artış yaşanmadığı da dile getiren Atalay, bir kilo turşuyu 18, suyunun litresinin ise 8 liraya sattığını belirtti. - ESKİŞEHİR