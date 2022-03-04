"Kurban" filminin çekimleri başladı - Son Dakika
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"Kurban" filminin çekimleri başladı

04.03.2022 15:28
"Kurban" filminin çekimleri başladı

"Gün Doğmadan", "Çizme", "Beşinci Boyut", "Gülün Bittiği Yer" ve "Ateşin Düştüğü Yer" filmlerine imza atan yönetmen İsmail Güneş'in yeni filmi "Kurban", seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

"Gün Doğmadan", "Çizme", "Beşinci Boyut", "Gülün Bittiği Yer" ve "Ateşin Düştüğü Yer" filmlerine imza atan yönetmen İsmail Güneş'in yeni filmi "Kurban", seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir asker babasının hikayesini anlattığı filmin çekimleri, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT'nin desteklediği proje, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Çekimlerinin mart ayı sonunda bitirilmesi planlanan filmin başrolünde "Hür Adam" filminde Bediüzzaman Said Nursi'yi canlandıran oyuncu Mürşit Ağa Bağ yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Fuat Onan, Ümit Çırak, Nermin Yılmaz, Mehmet Özgenç, Şerafettin Kaya, Mustafa Cankılıç, Kamil Övünç, Yalçın Kesebir, Yasemin Ece Erçetin, Levent Yılmaz, Aktan Oral Okuducu ve Murat Özdil bulunuyor.

Senaryosunu da İsmail Güneş'in kaleme aldığı yapım, "Bir İbrahim İki İsmail" sloganıyla, terör sorununa odaklanırken, Anadolu insanın ruhunun inceliklerini de seyircilerin dikkatine sunuyor.

Filmin yapımcılığını Aynur Güneş üstlenirken, uygulayıcı yapımcılığını ise Muhammet Çakıral gerçekleştiriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kurban' filminin çekimleri başladı - Son Dakika


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