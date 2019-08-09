Kurban Fiyatları Alıcıları Sevindiriyor
1 saat önce
11 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı için kentlerde kurban pazarları kuruldu.
11 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı
için kentlerde kurban pazarları kuruldu. İzmir
'de kurban almak için gelenler fiyatların geçen yıla göre aynı olduğunu ifade ediyor. Ancak üreticiler özellikle yem fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:01
Günlük burç yorumları 9 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası uygulanacak Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor Yaptıkları bağış, az daha servetlerine mal oluyordu