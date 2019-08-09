Son Dakika Haberleri: Kurban Fiyatları Alıcıları Sevindiriyor
Son Dakika Güncel Haber

Kurban Fiyatları Alıcıları Sevindiriyor

1 saat önce

11 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı için kentlerde kurban pazarları kuruldu.

">
11 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı için kentlerde kurban pazarları kuruldu. İzmir'de kurban almak için gelenler fiyatların geçen yıla göre aynı olduğunu ifade ediyor. Ancak üreticiler özellikle yem fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi
Kurban Bayramı, İzmir, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 9 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası uygulanacak Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor Yaptıkları bağış, az daha servetlerine mal oluyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 10:10:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurban Fiyatları Alıcıları Sevindiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]