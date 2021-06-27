Kurban hakkında merak edilen tüm sorular - Son Dakika

Kurban hakkında merak edilen tüm sorular

Kurban nasıl kesilmeli, vekaleti nasıl olur, nasıl dağıtılmalı?

İSTANBUL - Kurban Bayramının yaklaşmasıyla 'kurban edilecek hayvan hangi nitelikte olmalı, kurban vekaleti nasıl olur, kurban eti dağıtımı nasıl olur' gibi merak edilen soruları İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü yanıtladı.

İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü kurban bayramı yaklaşırken merak edilen konularla ilgili bilgi verdi. Ünlü; kurban hayvanı nasıl olmalı, kurban vekaleti nasıl olur, kurban eti nasıl dağıtılmalı gibi merak edilen soruları yanıtladı. Kurban edilecek hayvanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgi veren Ünlü, "Koyun, keçi, sığır ve deve kurbanlık hayvanlardır. Hayvanın kurban edilebilmesi için hayvanın semiz olması, hasta olamaması gerekiyor. Koyun ve keçi 1 yaşında, sığır-dana 2 yaşında deve ise 5 yaşını doldurduktan sonra kurban olabilir. Kurban vekaleti için kişinin itimat ettiği kişiye "seni umumi vekil tayin ettim" der ya da "Vacip olan kurbanımı almaya vekil ettim" demesi gerekir. Bu şekilde kişi kurbanını almaya veya kesmeye vekil görevlendirmiş olur" dedi.

Kurban edilecek hayvanın kesiminin nasıl olması gerektiğine ilişkin konuşan Ünlü, "Kurban keserken kurban edilecek hayvanın nefes ve yemek boruları ile şah damarı denilen iki ana damarı kesilir. Hayvan soğumaya bırakılır ve sonra derisi yüzülür. Kurban sahibinin de kurbanı kesilirken orada bulunması caizdir. Kurban kesilirken En'am suresinin 162'inci ayetini okuması müstehaptır" diye konuştu.

"Kurban mümkün mertebe Müslüman kişiye kestirilmeli"

Kurban vekaletinin Müslümana verilmesi gerektiğinin de altını çizen Ünlü, "Kurban ibadettir. Kurbanda vekalet Müslümana verilmelidir. Kitaplarda anlatılırken kitaplı ve kitapsız kafir diye tabir vardır. Hristiyan ve Yahudilere kitaplı kafir deniyor. Bunların dışındaki ateist veya deistlere kitapsız kafir deniyor, bunların kestiği yenmez. Zaruri bir durumsa Avrupa'da, Amerika'da Müslüman bir kasap bulunamadığı zaman kitaplı kafir diye tabir edilen Hristiyan veya Yahudilerin kendi inançlarına göre Allah'ın ismini söyleyerek kestiği kurbanlar yenilebilir. Ama mümkün mertebe Müslüman kişiye kestirilmesi gerekmektedir" açıklamalarında bulundu.

"Kurban kesecek kişi buluğ çağında aklı başında ve Müslüman olmalı"

Kurbanı kesecek kişinin hangi şartları taşıması gerektiğini açıklayan Ünlü, "İslamiyet'te mükellef diye bir şey bildiriliyor kitaplarda. Mükellef demek sorumlu kimse demektir. Kurban kesen kişi Müslüman olacak, aklı başında olacak ve buluğ çağında olacak. Kurban buluğ çağına gelir gelmez, aklı başında bir Müslümana kestirilebilir ama işi bilen tecrübeli kişilere kestirilmesi daha uygundur. Kurban kesecek kişi kurbanı keserken vekalet veren kişiyi iyi anlamalıdır. Kurbanı keserken kıbleye dönülmesi müstehaptır" şeklinde konuştu.

"Sığır ve deveye yedi kişi ortak olabilir"

Kurbanlık hayvanlarda ki ortaklık konusuyla ilgili bilgi veren Ünlü, "Koyun ve keçiyi bir kişi kesebilir, iki kişi bir koyuna ortak olamaz. Sığır ve devede ise 7 kişiye kadar ortak olunabilir, sınır yedi kişidir. Pay ederken haksız bir duruma mahal vermemek için bir kişi vekil seçilir. Vekil kurbanı kendisi de kesebilir, dağıtımı yapılırken vekil tartıyla kul hakkı girmeden tartıp sahiplerine eşit şekilde dağıtır. Kurban etini dağıtırken ise mütevazi şekilde, "sağ elin verdiğini sol el duymadan" yardım yapılmalıdır. Kurban etlerinin büyük bir kısmı durumu iyi olamayanlara dağıtılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"İbadet ile haram yan yana gelemez"

Kurbanın bir ibadet olduğunun altını çizen Ünlü, "Kurban bir ibadettir. Haram olan işlere ibadet olan kurban karıştırılmaz. Alkol tüketilen sofrada kurban eti yenmesi olmaz. İbadet ile haram yan yana gelmez" şeklinde konuştu.