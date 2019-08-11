Son Dakika Haberleri: Kurban kelleleri demirci ustaları tarafından ütülüyor
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Kurban kelleleri demirci ustaları tarafından ütülüyor

43 dakika önce

Kilis'te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derisindeki tüylerinden arındırılma işlemi kor ateşte demirci ustaları tarafından yapılıyor.

Kurban kelleleri demirci ustaları tarafından ütülüyor, System.String[]
Kilis'te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derisindeki tüylerinden arındırılma işlemi kor ateşte demirci ustaları tarafından yapılıyor. Kelle Ütme adı verilen bu işlem ustalar için yeni bir kazanç kapısı olurken, yıllardır süren gelenek de sürdürülmüş oluyor. Kilis'te kurbanlarını kesen vatandaşlar, kurban kellelerinin temizliği için demircilerin yolunu tutuyor. Demir işlemek için yakılan ateşlerde ütülen (yakılan) kelleler hem temizleniyor, hem de tüylerden arındırılıyor. Kurban Bayram'ında yeni bir gelir kapısı bulan demirci ustaları ise kelle başına 20 TL kazanıyor. Kilisli demirci ustalarından Uğur Çiftçi, Kurban Bayramı'nda iş yerlerini kelle ütmek için açtıklarını belirterek, "Yılda sadece Kurban Bayramı'nda bu işi yapıyoruz. Kurbanlarını kesen vatandaşlar kurbanlarının kellelerini ütecek zamanları veya yerleri olmadığı için bize getiriyor. Kor ateşte kelleleri 20 TL karşılığında ütüyoruz. Bu yıl işler önceki yıllara oranla yüzde 50 oranında düştü. Ev hanımları apartmanda kurbanların kellelerini ütemediği için bize getiriyorlar. Zaten yılda bir gün kelle ütüyoruz" diye konuştu.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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