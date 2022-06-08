Kurban keseceklere "TÜRKVET mobil uygulamasından yararlanın" tavsiyesi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, güvenli bir şekilde kurban kesmek isteyen vatandaşlara, TÜRKVET mobil uygulamasından yararlanmalarını tavsiye etti.

Aksoy, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2 yıl önce uygulamaya alınan TÜRKVET sayesinde vatandaşların alacakları kurbanlığa ilişkin yaş, aşı, sevk ve doğum gibi pek çok bilgiyi cep telefonundan anlık olarak öğrenebileceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm ülkede küpeleme çalışmalarını tamamladığına işaret eden Aksoy, kurbanlıkla ilgili sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Aksoy, kurban alacak vatandaşlara uygulamadan yararlanmalarını tavsiye ederek şöyle dedi:

"Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde kurban kesmek istiyorsa TÜRKVET mobil uygulamasından faydalansın. Kurban alacak bir kişi, alacağı hayvanın tüm bilgilerine uygulamayla kısa sürede ulaşıyor. Bazen hayvan pazarlarında vatandaşlarımızı yanıltıcı bilgiler verilebiliyor. Bu sistemle tüm olumsuzlukların önüne geçilmiş oluyor. Dini vecibesini yerine getirecek olan vatandaşlarımız uygulamayla kurbanlığını gönül rahatlığıyla alabilir. Bu uygulamayı kullanmaya imkanı olmayan vatandaşlarımız ise kurban pazarlarında görevli personelimizden yardım alabilir."

"Anadolu'dan Avrupa'ya hayvan geçişi yasak"

Aksoy, Trakya'nın hastalıklardan ari olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle Anadolu'dan Avrupa'ya hayvan geçişinin yasak olduğunu ifade etti.

Üreticilerin bu konuda hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurgulayan Aksoy, "Lütfen üreticilerimiz hayvanlarını tüccarlara teslim etmesinler. Avrupa tarafına geçirmek için çeşitli yollara başvurmasınlar. Yollarda ekiplerimiz kontrollerini titizlikle sürdürüyor." diye konuştu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan çıkarılan hayvanların bir daha bu illere girmesinin mümkün olamayacağını belirten Aksoy, Trakya'dan başka illere götürülen kurbanlıkların Et ve Süt Kurumunca satın alınacağını da sözlerine ekledi.