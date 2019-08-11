Kurban keserken kendini kesenler hastaneye akın etti

Sakarya'da kurban keserken satır veya bıçakla kendini yaralayan kasaplar soluğu hastanede aldı.

Sakarya'da kurban keserken satır veya bıçakla kendini yaralayan kasaplar soluğu hastanede aldı.



Tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da Kurban bayramının ilk günü vesilesiyle kurbanlar dualarla kesildi. Kurban bayramının ilk gününde kurban keserken kendini satır, bıçakla yaralayan veya hayvanın tekmesiyle yaralanan kasaplar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere akın etti. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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