Son Dakika Haberleri: Kurban keserken kendini kesenler hastaneye akın etti
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Kurban keserken kendini kesenler hastaneye akın etti

1 saat önce

Sakarya'da kurban keserken satır veya bıçakla kendini yaralayan kasaplar soluğu hastanede aldı.

Kurban keserken kendini kesenler hastaneye akın etti, System.String[]
Sakarya'da kurban keserken satır veya bıçakla kendini yaralayan kasaplar soluğu hastanede aldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da Kurban bayramının ilk günü vesilesiyle kurbanlar dualarla kesildi. Kurban bayramının ilk gününde kurban keserken kendini satır, bıçakla yaralayan veya hayvanın tekmesiyle yaralanan kasaplar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere akın etti. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
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