Kurban keserken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti

Kurban keserken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti Acemi kasaplar kendilerini yaraladılarDÜZCE - Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti.

Kurban keserken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti

Acemi kasaplar kendilerini yaraladılar

DÜZCE - Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti.

Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesimi sırasında kendini yaralayanlar da hastanelere akın etti. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildiler.

Kurban kesimi sırasında yaralanan bir kişi, "Kaza işte bıçak elimden kaydı. Dikiş attırdık çıktık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kasaplar bile elini kesebiliyor, işi bilmeyen arkadaşlar daha çok dikkat etsinler. Daha kötü sonuçlarda çıkabilir" dedi.

Hastaneye gelenlerin çoğunun ya bacağından ya da elinden yaralı olduğu görüldü. Sabah erken saatler olmasına rağmen Düzce il genelinde hastanelere 24'e yakın kişi kesik yaralanması ile geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kurban keserken bin 385 kişi kendini yaraladı

Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı

Acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular