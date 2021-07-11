Kurban kesim alanında bulunamayanlar süreci canlı yayınla takip edebilecek - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kurban kesim alanında oluşacak yoğunluğu azaltmak amacıyla kurban kesimlerini canlı yayınlayacak.

Kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen ve çeşitli sebeplerle kesim alanına gitme imkanı bulunmayanlar, uygulama sayesinde yakınlarına verdikleri vekaletle, bulundukları yerden bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyon aracılığıyla kurbanlıklarının kesimini izleyebilecek.

İzleyiciler, kesim sırasında getirilen tekbir seslerine eşlik edebilecek. Derilerin yüzülmesini, etlerin paylaştırılmasını ve paketlenmesini bulundukları yerden görebilecek.

Uygulama kapsamında, sese duyarlı ve açıları özel olarak ayarlanmış 20 özel donanımlı kamera ile kesim sırasında ortaya çıkabilecek zararlı görüntülerin önüne geçilecek.

AA muhabirine uygulamanın detaylarını anlatan Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, canlı hayvan pazarında ve kurban kesim alanında yoğunluğu azaltmak, güvenlik ve sağlık tedbirlerini almak için geçen yıl başlatılan canlı yayın hizmetini, bu yıl yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Hayvan pazarı ve kurban kesim alanında maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguladıklarını belirten Kesgin, "Pazar alanına gelemeyen, engelli, yaşlı ya da yurt dışından Türkiye'ye gelmeden kurban vekaleti verenler için ekranlar üzerinden seyretmelerine imkan sağlayacak canlı yayın sistemi geliştirdik. Vekalet verme anından itibaren işlemlerin gerçekleştiği kesim, deri yüzme, et paylaşım alanı, daha sonra et teslim alanına kadar tamamını televizyonlardan hemşerilerimize canlı izleme hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

Kanuna uygun olarak 20 özel donanımlı kamera ile canlı yayın hizmeti sunduklarını belirten Kesgin, ortaya kötü görüntülerin çıkmaması için gerekli önlemleri aldıklarını aktardı.

Hizmetten faydalanmak isteyenlerin "www.seyret.pursaklar.bel.tr" ile "www.pursaklar.bel.tr" adreslerine giriş yapmalarının yeterli olacağını ifade eden Kesgin, "Bizim sistemimize göre herkes izleyebilir. Çünkü o kesim anını gösterecek ve kan görüntüleri olmayacak şekilde açılarımız ayarlanmış durumdadır. Ancak normalde 12 yaş altındakilerin izlemesini tavsiye etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Günlük 500 büyükbaş hayvan kesim kapasitesi mevcut"

Kesim alanında ve pazar yerinde Kurban Bayramı'ndan önce ve sonra ayrı ayrı tedbirler alındığını dile getiren Kesgin, sadece veteriner kontrolünden geçen hayvanların pazara giriş yapabildiğini kaydetti.

HES kodu riskli olan kişilerin hayvan pazarına giriş yapamadığını dile getiren Kesgin, şöyle devam etti:

"Gelen hayvanların pasaportlarını ve sağlık durumlarını kontrol ederek hem kanunlara hem de inancımıza uygun olmasını sağlıyoruz. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ve belediyemizin veterinerleri günlük kontrolleri yapıyorlar. Veterinerlerimiz gelen hayvanların pasaportlarını ve sağlık durumlarını kontrol ederek pazarda hem kanunlara hem de inancımıza uygun hayvanların yer almasını sağlıyorlar.

Biz göreve geldikten 45 gün sonra hemen kurban pazarımızı yapmıştık. Bu üçüncü yılımız. Her geçen gün memnuniyetimizin en çok olduğu hizmetimiz kurban kesimhanesi ve pazarıdır. Çünkü günümüzün en modern kesimhanesini yaptık. Günlük 500 büyükbaş hayvan kesim kapasitesi mevcuttur. Kapasite her yıl arttı. Bu yıl kesimlerde talep fazlalığı var. "

"Pursaklar Belediyemize teşekkür ediyoruz"

Büyükbaş kurban kesimi yapacak Ayhan Korkmaz da, başka bir ilçede oturduğunu belirterek, uygulama sayesinde Çankırı'da ikamet eden 72 yaşındaki annesi ile aynı heyecana ortak olmak için kurbanını Pursaklar'da keseceğini aktardı.

Kovid-19 nedeniyle kurban kesiminde bulunamayan annesinin üzüntüsünü gidermek istediğini ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Pandemiden dolayı kurban kesiminde bulunmasını istemediğimiz için vekaletini aldık. Kardeşlerim anneme Pursaklar Belediyesinin canlı yayınını izletsin, diye bu yıl Pursaklar'da kurban kesmeye karar verdik. Şu anda kurban pazarında kurbanlık bakıyoruz. Annem, illa kurbanın başında olayım istiyor ama bizim de pandemi nedeniyle içimiz rahat değil. Onun için o oturduğu yerden telefondan izlesin istiyoruz. O yüzden böyle bir yola başvurduk. Pursaklar Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bizim gibi annesi ihtiyar olanlar ya da hastası olanlar veya yurt dışından vekalet verenler için çok güzel bir uygulama yapmışlar."