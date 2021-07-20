KESİM ALANINDAN KAÇAN İNEK, TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika

ANTALYA'da, kurban kesim yerinden kaçan inek, Gazi Bulvarı'ndaki sürücülere zor anlar yaşattı. Site içinde sıkıştırılan başka inek ise sahiplerini peşinden koşturdu.

Her yıl Kurban Bayramı'nda anlık dalgınlık sonucu kaçan büyükbaş veya küçükbaşlar, sahiplerine zor anlar yaşatırken, ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Kepez'de kurban kesim yerinden kaçan inek, günün neredeyse her saati yoğun olan Gazi Bulvarı'na çıkınca trafiği birbirine kattı.

Altıntaş Mahallesi'nde kaçan ve site bahçesine sıkıştırılan başka inek ise sahiplerine zor anlar yaşattı. Bu anlar, site sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentin farklı noktalarında sahiplerinin elinden kaçan küçükbaş kurbanlıklar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anlara sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.