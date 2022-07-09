Kurban kesim alanlarında ilk gün yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika
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Kurban kesim alanlarında ilk gün yoğunluğu devam ediyor

09.07.2022 12:06

Kurbanlıklardan detaylar Kesim alanından görüntüler Kesim alanındaki vatandaşlardan detaylar ANKARA - Pursaklar kurban pazarında bulunan kurban kesim alanında ilk gün yoğunluğu devam ediyor.

Kurbanlıklardan detaylar

Kesim alanından görüntüler

Kesim alanındaki vatandaşlardan detaylar ANKARA - Pursaklar kurban pazarında bulunan kurban kesim alanında ilk gün yoğunluğu devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban kesim alanlarında ilk gün yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban kesim alanlarında ilk gün yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika
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