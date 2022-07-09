Kurbanlıklardan detaylar
Kesim alanından görüntüler
Kesim alanındaki vatandaşlardan detaylar ANKARA - Pursaklar kurban pazarında bulunan kurban kesim alanında ilk gün yoğunluğu devam ediyor.
Kaynak: AA
Kurban, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kurban kesim alanlarında ilk gün yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika
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