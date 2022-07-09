KURBAN KESİM ALANLARINDAKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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KURBAN KESİM ALANLARINDAKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

09.07.2022 09:00

KURBAN bayramının ilk gününde kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk yaşanıyor.

KURBAN bayramının ilk gününde kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk yaşanıyor. Sultangazi'de bulunan alan bayram namazının ardından kurban kesmek isteyenlerle doldu taştı.

Kurban bayramının ilk gününde Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim alanı yoğunluk başladı.

Otomobilleriyle yoğun trafik içinde alana ulaşmak için çaba harcayan İstanbullular daha sonra satın aldıkları kurbanları dışarı çıkartma telaşına girdiler. Kesilen kurbanları parçalananlar etleri poşetlere doldurduktan sonra alandan ayrıldılar.

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KURBAN PAZARLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ KURBAN PAZARLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KURBAN KESİM ALANLARINDAKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KURBAN KESİM ALANLARINDAKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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