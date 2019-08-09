Son Dakika Haberleri: "Kurban Kesim Elemanı Eğitimi" kursu
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"Kurban Kesim Elemanı Eğitimi" kursu

1 saat önce

Diyarbakır'da, "Kurban Kesim Elemanı Eğitimi" kursu düzenlendi.

Diyarbakır'da, "Kurban Kesim Elemanı Eğitimi" kursu düzenlendi.
Yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla Yenişehir İlçe Müftülüğü, Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü ile Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde kurta uzmanlar tarafından "iş sağlığı ve güvenliği", "kurban kesmenin İslamiyet'teki yeri ve önemi" ile "kurban kesim işlemi" konularında kursiyerlere eğitim verildi.
Eğitimin ardından 27 kursiyere sertifika verildi.
Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:38 Kaynak: AA
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