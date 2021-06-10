Kurban kesim fiyatları belirlendi - Son Dakika

Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası tarafından kurban kesim fiyatları belirlendi.

Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, "Kurban bayramında Kurban kesim fiyatları yönetim kurulumuz tarafından belirlenmiş olup buna göre Büyükbaş hayvan kesip yüzüp dört parçaya ayırma işlemi için 750,TL Büyük baş sade baş kesimi 250,TL Küçük baş kesip yüzüp dört parçaya ayırma işlemi için 150.TL Küçük baş sade baş kesim 50.TL olarak karar verilmiştir" ifadesi ile kurban kesim fiyatlarını açıkladı. - KAYSERİ