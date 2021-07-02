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Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL - Son Dakika

Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL

02.07.2021 14:29

Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın: "Bir sene bodrumda yatmış paslı makinelere etlerinizi çektirmeyin" Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, kurban kesim fiyatlarını kuzu 150 TL, dana 600 TL...

Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL

Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın:

"Bir sene bodrumda yatmış paslı makinelere etlerinizi çektirmeyin"

KAYSERİ - Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, kurban kesim fiyatlarını kuzu 150 TL, dana 600 TL olarak belirlediklerini söyleyerek, "Bir sene bodrumda yatmış paslı makinelere etlerinizi çektirmeyin" dedi.

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte vatandaşlar ve kasaplar kurban hazırlıklarına başladı. Kurban fiyatlarında kilo başına yüzde 20 oranında zam geldi. Kurban kesebilmek için vatandaşlara 2 kez sınavdan geçirerek yaka kartı verdiklerini söyleyen Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, "Kurban fiyatları dana canlı kilo 30 TL, kuzu canlı kilo 35 TL olarak açıkladık. Et fiyatları geçen sene 50 TL idi. Bu sene kıymayı 60 TL'ye satıyoruz. Yaka kartlarını verirken 2 kez sınav yapıyoruz. Bu işte çalışmış veya kesimhanelerde çalışmış kişiler belge getirdiğinde yaka kartını direk veriyoruz. 'Ben kasabım' diyene de odamızda 2 kez sınav yapıyoruz. Sınav yaptığımızda bu işten yapacağını düşündüğümüzde büyükbaş keseceklere büyükbaş, küçükbaş keseceklere küçükbaş yaka kartı veriyoruz. Onun haricinde de vatandaş hiç kimseye kestirmesin. Çünkü şehir bizim. Mahallelerde, sokaklarda, evlerin önünde ve dükkanlarının önünde kesim yapan vatandaşlar var. Bu da haliyle şehrimizi kirletiyor" dedi.

"Aciller her sene acemi kasaplar ile doluyor"

Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, vatandaşların kesim yapmayı bilmediği halde kurban başına geçmesi sonucu yaralanmalar olduğunu ifade etti. Aydın, "Maalesef hastanelerimizin acilleri her sene doluyor. Yani geçen sene yaklaşık 300 kolunu ya da bacağını keserek kendini yaraladı. Acemi kasaplara kesim yaptırmayın. Kurban bayramı 3 gün yani bayramın birinci günü sabahta kestirirsiniz, öğleden sonrada kestirirsiniz, ikinci ya da üçüncü günde kestirebilirsiniz. Bazı kişiler ben sabah kurbanımı kestireceğim, kurban etimi de hemen yiyeceğim. Öyle bir lüks yok. Böyle bir şey olmaz. Etin en az 24 saat dinlenmesi lazım. Dinlenmeyen et tavada dahi zor pişer" diye konuştu.

"Kesim büyükbaş 600 TL, küçükbaş 150 TL"

Kesim ücretleri hakkında bilgi veren Adnan Aydın, "Kesim fiyatlarını kuzu 150 TL, dana 600 TL olarak belirledik. Ancak kurbanı sadece kesmek kuzuda 50 TL, danada 250 TL. Eğer ki kuzuyu kestirip, derisini alarak 4'e böldürmek isteyen vatandaşlarımız içinse belirlenen fiyat 150 TL, danada da bunun ücreti 600 TL diye belirledik" ifadelerini kullandı.

"Paslı makinelerde etlerinizi çektirmeyin"

Her sokakta 8-10 tane kıyma çekme makinesi olduğu vurgulayan Aydın, "Kıyma makinaları konusunda biz belediye ve tarım müdürlüğüne her sene yazılar yazıyoruz. Ancak kimse engel olmuyor. Her sokakta 8-10 tane makine var. Bina görevlileri, bakkallar, manavlar yani bütün esnaf kesimi kıyma makinesi koyarak kıyma çekiyor. Benim 385 tane üyem var. Bana belediyeden bazı yetkililer söylüyor, 'herkes bir an önce işini bitirerek kurban telaşını bitirmek istiyor' diye ama benim 385 tane esnafım var. Her sokakta, her mahallede kasap ve market var. Yani vatandaşların bu ihtiyaçlarına biz rahatlıkla cevap verebiliriz. Bir sene bodrumda yatmış paslı makinelerden etlerinizi çektirmeyin. Yani kasap ve market o mahallenin ailesinden biri sayılır. Kasapların senede bir kez bayramı oluyor. Kasaba bu hizmeti yaptırın. Yani bakkal, manav, anahtarcı ve bina görevlileri bunlara itibar etmeyin. 385 tane üyenin 1385 tane makinesi var. 16 aydır benim esnafım iş yapmıyor. Hiç olmazsa 3-4 gün çalışsın, vergisini, elektriğini ve ihtiyaçlarını karışılasın. Bayram 3 gün şehrimizi kirletmeyelim. Bu şehirde biz yaşıyoruz. Bilinçli kişilere kurbanımızı kestirelim. Belediyelerimiz hizmet veriyor. Kesimhane açtırıyor. Kayseri olarak biz şanslı bir şehiriz. 15-16 tane kesimhanemiz var. Yani birinci gün olmaz ama ikinci gün olur. Acele etmeyelim. Vatandaşlarımıza hayırlı, kazasız, belasız bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL
Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL
Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL
Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL

Türk Lirası, Kayseri, Market, Aydın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL - Son Dakika


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