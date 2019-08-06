Son Dakika Haberleri: Kurban kesim yerleri belirlendi
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Kurban kesim yerleri belirlendi

24 dakika önce

Ödemiş'te Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı ve kesim yerleri belli oldu. Kurban satışı sadece Hayvan Pazarı'nda yapılırken, kurban kesimi için 10 farklı nokta belirlendi.

Kurban kesim yerleri belirlendi, System.String[]

Ödemiş Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürürken, kurban kesimi için belirlenen bölgeleri açıkladı. Hizmet alanı oldukça geniş olan ilçede 10 ayrı noktasında kurban kesim yeri belirlendi. Buna göre vatandaşlar; İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Et Entegre Tesisi, ÖdemişBelediyesiHayvan Satış yeri (Hayvan pazarı), Kasap Hali Kurban kesim yeri, Müftülük Sitesi Kurban Kesim yeri, Birgi Mahallesi İmam-ı Birgivi Kurban kesim yeri, Bozdağ Mahallesi Otoparkı Kurban kesim yeri, Bademli Mahallesi MezbahanesiKurban kesim yeri, Ovakent Mahallesi Kapalı Pazar yeri Kurban kesim yeri, Ovakent Mahallesi Mezbahanesi Kurban kesim yeri, Gölcük Mahallesi Belediye Hizmet Biriminde kesim yapabilecek.

Kurban satış yeri olarak belirlenen Hayvan Pazarı ise 6 Ağustos tarihinden itibaren Bayramın ilk gününe kadar açık kalacak.

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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:41 Kaynak: Bültenler
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