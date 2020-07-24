Kurban kesim yerlerine sıkı denetim - Son Dakika

Kurban kesim yerlerine sıkı denetim

Osmangazi, bayram öncesi kurban kesim yerlerini denetledi

BURSA - Osmangazi Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde insan ve hayvan sağlığı için ilçedeki özel kesim noktalarını denetledi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde temizlik ve hijyene büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, kurban bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Kurbanlıkların hijyenik ortamlarda kesilmesinin sağlanması adına oluşturulan Kurban Denetim Komisyonu, ilçe genelindeki özel kurban kesim ve satış noktalarında kontrollerde bulundu. Zabıta, Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri ile Ruhsat biriminde görevli personellerden oluşan komisyon işletmeleri inceledi. Bunun yanı sıra tesislerdeki hayvanların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini de kontrol eden ekipler, belirlenen eksiklerin giderilmesi için ilgililere gerekli uyarılarda bulundu.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirleri üst seviyede tuttuklarını belirtti. Özdemir, "Bakanlığın resmi gazetede yayınlanan tebliğine istinaden kurban denetim komisyonu kurduk. Bayram öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık. Kurban satış yerlerinde insan ve hayvan refahına, kesim yerlerinde ise hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Belediyemizin, Veysel Karani ve Geçit bölgesinde iki tane kurban pazar alanı var. Buralarda da veteriner hekimler olarak hizmet veriyoruz" dedi.

Bu yıl Osmangazi'de 11 özel kesim yerinin olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Özdemir, "Bugüne kadar 7 kesim yerini sıkı bir şekilde denetledik. Pazartesi gününe kadar bu denetimlerimize devam edeceğiz. Virüsten dolayı farklı bir yıl geçirdiğimiz için kullanılan bıçaklardan dezenfektanlara, giydikleri önlüklerden etlerin parçalanmasına, ışıklandırmalardan havalandırmalara kadar her türlü alet ve edevata dikkat ediyoruz. Ayrıca sosyal mesafe konusunda da gerekli ikazları yapıyoruz" diye konuştu.