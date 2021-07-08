KURBAN KESİMİ İÇİN ESENLER'DE AYRILAN ALANLAR VE ADRESLERİ - Son Dakika

Eklenme tarihi 8 Temmuz 2021

ABONE OL KURBAN KESİMİ İÇİN ESENLER'DE AYRILAN ALANLAR VE ADRESLERİ Esenler'de Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında, ilçedeki kurban kesimi için ayrılan yerler de belli oldu. Kurban kesim yerlerine ulaşmak ve randevu almak için toplu listeyi ve ilgili telefon numaralarını haberimizin altında bulabilirsiniz.

KURBAN KESİMİ İÇİN 15 MERKEZİMİZ VAR Bu yıl, üç toplu kurban kesim yerinin yanı sıra ilçemizin 12 ayrı noktasındaki belirlenmiş oto yıkama tesislerinde ve kapalı kurban kesim yerlerinde kurban kesilebilmesi mümkün olacak.

İzin verilen yerler dışında kurban kesimi ise yapılmayacak. Pandemi tedbirleri kapsamında oto yıkama ve kurban kesim yerlerinde kurban kesmek için önceden telefonla aranarak randevu alınması gerektiğini de hatırlatalım.

Kurbanlıklar, kesim yerlerine Arife günü saat 17. 00'dan sonra getirilebilecek.

Detaylı bilgi ve iletişim için 444 00 73 numaralı ESTİM Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Esenler'de izin verilen kurban kesim yerlerinin listesi şöyle:

TOPLU KURBAN KESİMİ İÇİN AYRILAN YERLER Çifte Havuzlar Mah. Sarıgül Sok. - 444 00 73

Turgut Reis Mah. Sehit Ali Karahan Cad. Pazar Yeri - 444 00 73

Fevzi Çakmak Mah. Ferhat Pasa Cad. - 444 00 73

OTO YIKAMA VE KAPALI KURBAN KESİM YERİ Nene Hatun Mah. 175. Sok. No: 25 - 0535 414 87 56

Nene Hatun Mah. Çincindere Cad. No: 225 - 0538 020 48 14

Nene Hatun Mah. 109. Sok. No: 6/13 - 0534 544 19 07

Havaalanı Mah. Güner Sok. No: 1 - 0534 888 80 25

Havaalanı Mah. Füze Sok. No: 1 - 0546 875 34 65

Tuna Mah. Çinçindere Cad. No: 42 - 0533 233 20 44

Tuna Mah. 709. Sok. No: 8 - 0544 206 00 58

Fevzi Çakmak Malı. Atışalanı Cad. No: 107/A - 0533 690 86 22

Kazım Karabekir Mah. M. Akif Ersoy Cad. No: 51 - 0536 405 75 74

Oruç Reis Mah. Tekstilciler Cad. No: 25 - 0533 706 73 73

Turgut Reis Mah. 524. Sok. No: 7 - 0532 177 14 28

Fatih Mah. 295. Sok. No: 13/A - 0546 231 60 61

Kurban kesimi konusunda şu hatırlatmalara da dikkat edelim:

• Esenler'de kurban satış yeri yoktur.

• İzin verilen yerler dışında kurban kesimi yasaktır.

• Pandemi tedbirleri kapsamında; Oto Yıkama ve Kapalı Kurban Kesim Yerlerini arayarak randevu almanız gerekmektedir.

Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayram'ını kutlarız.

Başkan Göksu Radyocularla Buluştu Esenler Belediye Başkanı M . Tevfik Göksu, bir kısmı Esenler'de ikamet eden çok sayıda radyocu ile bir araya...

Bisikletini Van'a gönderdi Babasına bin bir güçlükle aldırdığı bisikletini depremzede kardeşleri için Van'a gönderen 9 yaşındaki Yiğitcan Sevim, "Onların da belki...

Esenler'in Büyükleri Unutulmadı Esenler Belediyesi "18 - 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" münasebetiyle Esenler'de yalnız yaşayan yaşlıların evine ziyaretler gerçekleştirdi. Esenler...

Esenler'de 'kur'an Sohbetleri' İlahiyatçı-Yazar Mahmut Toptaş, yıl boyunca Esenler Merkez Camii'nde Esenlerlilere yönelik "Kur'an Sohbetleri" gerçekleştirdi. Toptaş, "Kur'an Sohbetleri"nde, namazlarda okunan...