Kurban kesimi ve hijyen eğitimi başlıyor - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından "Kurban Kesimi ve Hijyen Eğitimi" kursu düzenleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalı olarak gerçekleştirilecek kursta eğitimler; veteriner hekim, çevre mühendisi, diyanet görevlisi ve doktor tarafından verilecek. Eyüpsultan İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak düzenlenecek kursa katılmak isteyen vatandaşlar 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar belediyenin ilgili telefonlarını arayarak kayıt yaptırabilirler. - İSTANBUL