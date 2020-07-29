Kurban Kesimi ve Hijyen Kursu'nda sertifikalar verildi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kurban Kesimi ve Hijyen Eğitimi kursuna katılanlara sertifikalarını verdi.

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalı olarak gerçekleştirilen kursta eğitimler; konusunda uzman veteriner hekim, çevre mühendisi, diyanet görevlisi ve doktor tarafından verildi. Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kursta; kurban ibadetinin anlamı, kurbanlık hayvanların beslenmesi, kurban kesimi, kesim esnasında nelere dikkat edilmeli, kesim sonrası et ve iç organların kontrolü, kurban kesiminde çevre temizliği ve korona virüs tedbirleri gibi konular anlatıldı.

Başkan Deniz Köken kurs sonunda düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada kurban kesiminin ustalık istediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Kazasız bir Kurban Bayramı geçirelim inşallah. Acele etmeden, herhangi bir kazaya sebep vermeyelim. Kurban kesimini en iyi şekilde bizim yapıyor olmamız lazım. Kurban kesimi bir ibadet. Bir sistemimiz olsun. Bu eğitimler de bunun için yapılıyor. O yüzden bu kursa katılmak istemeniz önemli bir şey. Bundan sonra inşallah bu işten hayırlı kazançlar elde edersiniz." - İSTANBUL