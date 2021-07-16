Üye Girişi
Kurban kesimini çocuklar görmeli mi? - Son Dakika

Kurban kesimini çocuklar görmeli mi?

16 Temmuz 2021 Cuma 11:01
Kurban kesimini çocuklar görmeli mi?, System.String[]

7 yaşına kadar olan çocuklarda istemeyen çocuğa kesimin gösterilmemesi gerektiğini belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Çocuk izlemek isterse de mutlaka bayramın ibadet yönü ve manevi yönü anlatılmalıdır." önerisinde bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yaklaşan Kurban Bayramı'nın çocuklara nasıl anlatılması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 7 yaşına kadar olan çocuklarda istemeyen çocuğa kesimin gösterilmemesi gerektiğini kaydederek "Aileden herkes gidince çocuk da istiyorsa çocuğu mutlaka bilgilendirmek gerekiyor. Kurban kesmenin gerekçeleri çocuğa anlayacağı şekilde anlatılmalı. Çocuk izlemek istiyorsa da mutlaka bayramın ibadet yönü ve manevi yönü anlatılmalı. Bayramlar komşu ve akraba ilişkilerinin güçlendiği, bire bir iyilik yapma dönemidir." dedi.

Olumsuz sonuçlara yol açabilir

Çocuğun duygusal bağ kurduğu kurbanın ona bilgi verilmeden birden kesilmesi halinde olumsuz sonuçların yaşandığına dikkat çeken Tarhan, "Kurban önceden geliyor, çocuk kurbanlık hayvanla oynuyor, çocuk kurbanlıkla arasında duygusal bir bağ kuruyor. Kurbanlığı yatırıp kesmeleri korkuya da sebep oluyor. Sırf bu nedenle et yemeyen çocuklar vardır. Çocuğu hiç bilgilendirmeden, gözlerinin önünde yatırıp keserseniz böyle olumsuz sonuçlar doğurabilir." uyarısında bulundu.

Dini görev olduğu anlatılmalıdır

Olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için Kurban Bayramı'nın çocuğa anlatılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi:

"7 yaşındaki çocukta artık gerçeklik duygusu ve soyut düşünce gelişmeye başladığı için kültürel öğrenim ön plana çıkar. Bunun bir dini görev olduğu, yoksullara yardım gibi sosyal boyutu olduğu anlatılmalıdır. Özellikle Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan yardımlaşma kültürü hakkında bilgi verilmeli. Bayramdan bayrama evine et giren ihtiyaç sahipleri olduğu, yoksulların düşünülmesi gerektiği anlatılmalı, sosyal bir ibadet olduğu vurgulanmalıdır. Kurban Bayramı'nın hem ibadet yönü hem de manevi boyutu gerekçeleriyle anlatılarak çocuk için zihinsel olarak kabul edilebilir hale getirmek gerekir. Bu 7 yaşından büyük çocuklar için de geçerlidir. Kurbanı bir şiddet olarak görmek değil de dini ritüel olarak görmesini sağlamak gerekiyor."

Çocuğun zihinsel olarak hazır olmadığı zamanlarda korkuların ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Çocuğu zihinsel ve psikolojik olarak kurbanın ne anlama geldiğini, kan akıtmanın bir zevk olmadığını anlatmak gerekiyor. Sadece bu bayramda değil, diğer zamanlarda da protein ihtiyacımızı karşılamak için hayvansal gıdalar tükettiğimizi çocuğa anlatmak gerekiyor. Hayvanların bu amaçla beslenip büyütüldüğünü, zamanı gelince de kesilip tüketildiğini, evrende böyle bir denge olduğunu söylememiz önemli." dedi.

Çocuk anne-babanın beden dilini izliyor

Anne ve babanın çocuğa kendi korkularını yansıttığını belirten Prof. Dr. Tarhan, "Çocuk aşırı korkuyorsa anne baba bu konuda özeleştiri yapmalı. Çocuğun travma yaşayacağı endişesi varsa çocuk o ortama hiç sokulmamalı. Anne baba soğukkanlı ise çocuk da sakin olur çünkü çocuk anne ve babaya bakar. Anne baba normal ritüelleri yapıyorsa çocuk da sakin olur. Kurban Bayramı'nın gerekçesi sabırla ve sakin bir şekilde anlatılırsa çocuk da ikna olur. Anne ve babasının beden diline bakarak ya güven oluşur ya da korku oluşur." dedi.

Bayram çocuğun sosyalleşmesine katkı sağlar

Çocuklara hayatla ilgili sorumlulukların verilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, merhamet ve iyilik gibi duyguları anlatmak açısından bayramın önemli olduğunu da kaydetti. Çocuğa kötü duygularla baş etmek ve merhamet kavramının öğretilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Özgürlük ve sorumluluk dengesinin öğretilmesi gerekiyor. Küçük yaşlardan itibaren hayatın sorumluluklarının çocuğa verilmesi gerekiyor. Bayram bunun için bir fırsat. Bayram çocuğun sosyalleşmesine katkı sağlar. Özellikle bayramlar komşu ve akraba ilişkilerinin güçlendiği, bire bir iyilik yapma dönemidir. Kişilerin tanımadığı insanlara yardım ettiği dönemlerdir bayramlar. Çocuk iyilik yapmayı da bu dönemde öğrenir. İyilik yapmak öyle bir duygu ki hem karşı tarafı hem iyilik yapanı mutlu ediyor. Bayramda yardımlaşmak, ziyaretlerde bulunmak gibi unutulan geleneklerimiz çocuğun hayatı öğrenmesine vesile oluyor." diye konuştu.

Kurban Bayramı, Nevzat Tarhan, Bayram, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kurban kesimini çocuklar görmeli mi? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok 12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi 11:58 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor 11:28 Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor 11:24 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı 11:18 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu 11:11 Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, 09:41 Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek 09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım         
12:18
AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır         
12:08
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu         
11:25
Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü         
11:22
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş         
11:05
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü         
23:01
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 12:32:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurban kesimini çocuklar görmeli mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement