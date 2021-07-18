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Kurban kesmeye hazırlananlar dikkat! Prof. Dr. Mustafa Tayar uyardı: Eti çözüp tekrar dondurmak, buzdolabına el bombası koymak gibi - Son Dakika

Kurban kesmeye hazırlananlar dikkat! Prof. Dr. Mustafa Tayar uyardı: Eti çözüp tekrar dondurmak, buzdolabına el bombası koymak gibi

18.07.2021 17:36

Prof. Dr. Mustafa Tayar, kurban eti saklayacaklara önemli tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Tayar, "Eti dondururken porsiyonlu olarak dondurun. Eti çözündürüp tekrar dondurmak, buzdolabına bir el bombası koymak gibi olur" diyerek etlerin tüketilmeden önce buzdolabında çözdürülmesi gerektiğinin de altını çizdi.

20 Haziran sabahı başlayacak Kurban bayramı öncesi, kurban kesme hazırlıkları da tam gaz devam ediyor. Kurbanlıklarını satın alan vatandaşlar, bayramla birlikte yakınlarına et dağıtımına başlayacak. Bu nedenle çok sayıda vatandaş da kurban etlerini buzdolabında saklamaya başlayacak. Ancak Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar'dan kurban eti saklayacaklara önemli uyarılar geldi.

"EL BOMBASI KOYMUŞ GİBİ OLURSUNUZ"

Eti çözüp, buzdolabına yeniden koymanın tehlikeli olduğuna değinen Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Et yıkanmaz, eğer kesim sırasında üzerinde kir varsa bunun bıçakla kesilerek uzaklaştırılması gerekir. Eti ıslatmak demek mikroorganizmalar için ortamı uygun hale getirmek demektir. Etin üst tarafındaki mikrobu yıkadığım zaman etin her yerine yayıyorum demektir. Eti kemiklerinde ayırıp öyle dondurmak yararlı çünkü kemikleri kullanmayacağım, boş yere kemiği dondurmak için enerji harcamamam gerekiyor. Eti eksi 18 dereceye koydum 1 yıl dayanır diye bir şey söyleyemem çünkü eti keserken yaptığım işlemler sırasında etin yüzeyine bulaştırdığım bakteriler etin raf ömrünü olumsuz yönde etkileyen faktördür. Eti dondururken porsiyonlu olarak dondurun. Eti çözündürüp tekrar dondurmak buzdolabına bir el bombası koymak gibi. Eti kullanacağını zaman da eti buzluktan alıp buzdolabında çözündürdükten sonra tüketmeye başlayın. O eti alıp mutfakta bırakıp akşama kadar çözünür derseniz, o ette yine bakteri sayısı artacaktır" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Tayar'dan kurban keseceklere çok önemli tavsiye: Eti çözüp tekrar dondurmak, buzdolabına bir el bombası koymak gibi
Prof. Dr. Mustafa Tayar

"YAŞAM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR"

Hayvanın kesildikten sonra etinin poşetlere konmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tayar, 'Kurban kesim yerlerinde hayvan kesilir kesilmez o daha et halindeyken, daha hayvan seğirirken, yaşam faaliyetleri kısmen devam ederken biz hayvanı poşetlere koyup arabanın bagajında eve götürmeye çalışıyoruz, işte birinci tehlike burada başlıyor. Çünkü kesimden sonra hayvanın mutlaka dinlendirilmesi, etin olgunlaştırılması gerekiyor' dedi.

Prof. Dr. Mustafa Tayar'dan kurban keseceklere çok önemli tavsiye: Eti çözüp tekrar dondurmak, buzdolabına bir el bombası koymak gibi

"ETİ, TAZE TÜKETMENİZİ ÖNERMİYORUZ"

Etin dinlendirilmesindeki öneminden bahseden Prof. Dr. Tayar, 'Diğer bütün gıdaları, ekmek, süt, yumurta gibi aklınıza gelen tüm gıdaları taze tüketmenizi öneririz, ancak eti taze tüketmeyin. Taze tüketilmeyecek tek gıda ettir. Etin mutlaka biraz bayatlaması gerekir. Çünkü hayvan olduğu zaman o ölüm sertliği denilen o yapı çözülsün, et sindirilebilirlik özelliği kazansın, et daha lezzetli olsun diye etin olgunlaşmasını isteriz. Mutlaka serin, güneş ışığı almayan, rüzgar esintisi olmayan bir yerde o gövdeleri bekletmekte yarar var ve aşil tendonu denilen yerden asarak etin liflerinin çözülmesini sağlamaya çalışalım. Bunu yapmazsak daha sonraki süreçlerde etin kalitesi düşük olacak, bu etten yeterince faydalanamayacağız. Hayvan kesilir kesilmez eti parçalamaktan uzak durmak, mümkünse bir gün dinlendirdikten sonra işlemlere geçmekte yarar var. Bir diğer kural da hayvan kesildiği zaman kanının akıtılmasını beklememiz gerekiyor. Çünkü gövdede kalan kan da etin daha çabuk bozulmasına ve insan sağlığına zararlı hale gelmesine neden olabilir. O yüzden eti serin yerde dinlendirmek ve üzerini tülbentle örtmekte fayda var' diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Tayar'dan kurban keseceklere çok önemli tavsiye: Eti çözüp tekrar dondurmak, buzdolabına bir el bombası koymak gibi

"SAKATATLARI BAYRAM SABAHI TÜKETİN"

Kurban Bayramı sabahlarının ayrı bir coşkusu olduğunu belirten Prof. Dr. Tayar, sözlerine şöyle devam etti:

'O yüzden hayvana ait sakatatlar kahvaltı sofrasına çok yakışır. Ama buraya kavurmalık da bir et koyalım derseniz bayram sabahı o etin sakız gibi olduğunu, çiğnenemediğini ve lif lif dişlerimizin arasına girdiğini görürüz. O yüzden kurban sabahı sakatatı sofranıza alın ama illaki benim evim Kurban Bayramı'nda et koksun diyorsanız da bayramdan 1 gün önce kasaptan alacağınız 100- 150 gram kuşbaşı etle evinizdeki o et kokusunu sağlayabilirsiniz. Ama kurban etini sabah yediğinizde kasları hala seğirir, siz et yemiyorsunuz kas yiyorsunuz: Onun sindirim sisteminize hiçbir faydası yoktur. Onun proteininden yararlanamazsınız, benim Kurban Bayramı tavsiyem sakatat yenmesidir.'

Prof. Dr. Mustafa Tayar'dan kurban keseceklere çok önemli tavsiye: Eti çözüp tekrar dondurmak, buzdolabına bir el bombası koymak gibi
Kurban kesmeye hazırlananlar dikkat! Prof. Dr. Mustafa Tayar uyardı: Eti çözüp tekrar dondurmak, buzdolabına el bombası koymak gibi
Kurban kesmeye hazırlananlar dikkat! Prof. Dr. Mustafa Tayar uyardı: Eti çözüp tekrar dondurmak, buzdolabına el bombası koymak gibi

Kurban Bayramı, Mustafa Tayar, El Bombası, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurban kesmeye hazırlananlar dikkat! Prof. Dr. Mustafa Tayar uyardı: Eti çözüp tekrar dondurmak, buzdolabına el bombası koymak gibi - Son Dakika


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