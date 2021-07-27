Kurban payları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi Sosyal Market Vakfı, hayırseverlerden aldığı kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekiplerin hummalı bir çalışmayla ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, " Kurban Bayramı'nda hayırseverlerimizin kurban paylarını ve vekaleten kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerimize ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Burada veren el alan eli bilmiyor. Hayırlı bir köprü var. Paylaşmanın mutluluğunun yaşanmasına vesile olan bir köprü. Bu bayram 2530 kilogram kurban pay bağışı gerçekleştirildi. Ekiplerimiz de gece gündüz demeden bu payları hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Öncelikle hayırseverlerimize ardından ise burada ihtiyaç sahiplerimizin yüzü gülsün diye çabalayan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimin geçmiş Kurban Bayramlarını kutluyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi kuvvetlendirsin" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU