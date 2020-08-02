Kurban Pazarında 3'üncü gün yoğunluğu - Son Dakika

Kurban Pazarında 3'üncü gün yoğunluğu

ELAZIĞ - Elazığ'da uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, bayramın 3'üncü günü hayvan pazarına giderek kurbanlıklarını aldı.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü de hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.Daha uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile besiciler arasında yine pazarlıklar kıran kırana geçti. Pazarda satıcı ile alıcı arasında uzlaşma olmayınca devreye giren ara bulucular orta yolun bulunmasını sağlayarak yardımcı oldu. Üçüncü gün büyük başa talep az olurken, vatandaşların küçükbaşı talep ettiği görüldü. Küçük başlar bin 200 ile bin 900 arası satılırken çoğu besicinin malı tükendi.

Bu sene satışların çok iyi olduğunu belirten besici Nusrettin Akgün "Allah devletimizden razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan'ı severim. Böyle bir adam da görmedim. Millet huzurludur, güzel bayram geçiriyor, Allah'a şükür. Bayramın 3'üncü günüde satıyoruz. Mal tükendi, kalmadı. 140 tane mal sattım. Allah bereket versin. Bin 900'den bin 200'e kadar keçi sattık. Tekeleri de 2 bin 200 civarı sattık" dedi.

3'üncü gün hayvanın biraz daha ucuz olduğunu dile getiren Fatih Akbal "Cebimize yatkın geliyor. Ondan dolayı bu güne bıraktık. Biz bin 400'den keçi aldık. Keseğiz ve kurbanımızı eda edeceğiz" diye konuştu.

3 tane keçi aldığını aktaran Oktay Deniz ise, "Pazarlık yaptık. Fiyatlar gayet güzel. Geçen seneye göre çok çok güzel. Büyük sığır bu sene bana pahalı geldi. Keçi çok uygun geldi. 4 bin 600 lira para verdik. Allah kabul etsin. Sıkı pazarlık yapmak zorundayız. Ekonomik şartlar bunu gerektiriyor. Ancak bugün yetiştirebildik. Ondan dolayı bugün aldık. Bugün bunları keseceğiz" şeklinde konuştu.