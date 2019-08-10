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KURBAN PAZARINDA AREFE GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ (Havadan görüntülerle)

1 saat önce

İSTANBUL Sultangazi'de bulunan hayvan pazarında hareketlilik arefe günü de devam etti.

KURBAN PAZARINDA AREFE GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ (Havadan görüntülerle), System.String[]
İSTANBUL Sultangazi'de bulunan hayvan pazarında hareketlilik arefe günü de devam etti. Pazardaki hareketlilik havadan da görüntülendi.
İstanbul'un en büyük kurban pazarlarından biri olan Sultançiftliği kurban pazarında satış ve pazarlıklar arefe günü de sürüyor. Büyük ve küçükbaş kurbanlıkların çoğunun satıldığı pazarda belediyenin zabıta ve veteriner hekimlerinin denetimleri de aralıksız devam ediyor. O veterinerlerden biri olan Muhammet Koç, kurbanlıkların yüzde 80'nin satıldığını belirterek, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için pazarda çalışmaları kontrollü bir şekilde devam ettiğini kaydetti.
Veteriner hekim Koç, pazar içinde bulunan kurban kesim konteynerinden 6'sında bayram namazının ardından kesimlerin başlayacağını söyledi. Toplam 200 kasabın saatte 150 kurbanı keserek hak sahiplerine pay edeceklerini ifade eden Muhammet Koç, çalışmaların titizlikle yürütüleceğini de sözlerine ekledi.
Yurdun dört bir yanından getirdikleri kurbanlıkların çoğunu sattıkları belirten besiciler de fiyatların 14 bin liradan 11 bin liraya kadar düşürdüklerini ifade etti. Pazarda bütçesine göre kurbanlık bulamadıklarını söyleyen bazı vatandaşlar da bayramın birinci ve ikinci gününde fiyatların düşmesini bekliyor.

Görüntü dökümü
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-Kurban pazarından genel ve detaylar
-Vatandaşların pazarlık yapması
-Büyük ve küçükbaş kurbanlıklardan görüntü
-Veterinerin kontrolleri
- Zabıta ve veterinerle röportaj
-Besici ve vatandaşlarla röportaj
-Muhabir anonsları


- Aksoyer
arefe günü, Sultangazi, İstanbul, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
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