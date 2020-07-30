Kurban pazarında arife günü hareketliliği - Son Dakika

Osmaniye'de kurulan kurban pazarında, arife günü hareketliliği yaşanıyor.

Kurbanlığını satın almak için arife gününü bekleyen vatandaşlar, Osmaniye Belediyesi tarafından Dereobası Köyü'nde kurulan kurban pazarına gitti.

Kurbanlık satıcısı Ramazan Solmaz, arife günü dolayısıyla satışların iyi olduğunu söyledi.

Bayramın üçüncü gününe kadar kurban satışı yapıldığını ifade eden Solmaz, " Gaziantep'ten 150 kadar küçükbaş getirdim. Yarıya kadarını sattım. Bayramın üçüncü gününe kadar satışlarımız devam eder. İnşallah kurbanlıkların çoğunu satarım. Arife günü olması dolayısıyla bugün hareketlilik var" dedi.

Kurbanlık satın alan Yusuf Korkmaz da pazarda kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu, pazarda 1.250 liradan başlayan fiyatlarda kurbanlık bulmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Bu arada kurbanlığını satın alan vatandaşlar, satın aldıkları hayvanları araçlarına yüklerken büyük çaba sarf etti.