Kurbanlığını satın almak için Arife Gününü bekleyen vatandaşlar, Osmaniye Belediyesi tarafından Dereobası Köyü'nde kurulan kurban pazarına akın etti.

Kaynak: AA

Osmaniye, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kurban pazarında arife günü hareketliliği - Son Dakika

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